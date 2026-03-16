Mercedes pare că a dat lovitura cu pilotul său, Kimi Antonelli, care la doar 19 ani a câștigat Marele Premiu al Chinei. Este prima lui victorie în Formula 1.

Kimi Antonelli, în vârstî de19 ani, pilot al celor de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Chinei. Este prima lui victorie în Formula 1. George Russell a trecut al doilea linia de finiș și rămâne lider în clasamentul general al piloților, Lewis Hamilton de la Ferrari a completat podiumul.

La 19 ani, Kimi Antonelli este al doilea cel mai tânăr câștigător de cursă din istoria F1, după Max Verstappen, învingător în Spania în 2016, pe când avea 18 ani, 7 luni și 15 zile.

„Mulțumesc, mulțumesc că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc un vis”, le-a spus Antonelli celor de la Mercedes.

De 20 de ani, de la victoria lui Giancarlo Fisichella în Malaysia, nu mai câștigase un italian o cursă de Formula 1.

Locul doi a fost ocupat de britanicul George Russell (Mercedes), iar pe trei s-a clasat Lewis Hamilton (Ferrari).

Un alt pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, a obţinut locul 4, iar pe cinci s-a clasat britanicul Oliver Bearman.

Echipa campioană din ultimele două sezoane, McLaren, nu a avut niciunul dintre piloți pe grila de start. Mecanicii papaya au identificat probleme tehnice la ambele monoposturi, care nu au putut fi rezolvate în timp util. Asta a făcut ca nici Lando Norris, nici Oscar Piastri să ia startul.

A fost un wekeend de coșmar și pentru Max Verstappen, nevoit să abandoneze în turul 47 din cauza unor probleme la monopost.

Olandezul pornise rău, precum în cursa sprint, fiind depășit prin stânga și prin dreapta la start. A recuperat pozițiile, dar a rămas blocat pe locul 6, incapabil să treacă și de Oliver Bearman înainte să apară acele probleme la mașină.

Colegul lui Verstappen, Isak Hadjar, a intrat în puncte, terminând pe locul 8, un rezultat încurajator pentru el, dar nu unul care să impresioneze cu adevărat.

Așadar, Mercedes a bifat a doua dublă din acest sezon și domină autoritar începutul noii ere din Formula 1. În urma rezultatului din China, George Russell a rămas lider în clasamentul piloților, dar avansul său față de Kimi Antonelli s-a redus la numai 4 puncte.Cu punctele aferente victoriei de astăzi, Antonelli ajunge la un total de 47. Russell are 51, Leclerc 34, Hamilton 33.

Următoarea etapă din Formula 1 va avea loc peste două săptămâni, în Japonia, după care va urma o pauză de mai bine de o lună.