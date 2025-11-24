Primăria Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj , a semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea și restaurarea Cetății Báthory. Acest demers este considerat de către autorități un moment cu adevărat istoric pentru comunitate.

Cetatea Bathory, aflată de secole în centrul identității culturale din Șimleu Silvaniei , urmează să fie reabilitată complet, proiectul vizând atât conservarea elementelor arhitecturale, cât și readucerea clădirii în circuitul cultural, turistic și comunitar.

„Pentru orașul Șimleu Silvaniei e cel mai important contract pe care îl semnează, contract de execuție constând în reabilitarea și punerea în valoare a ansamblului Cetății Báthory. Restaurăm practic Cetatea Báthory, blazonul orașului nostru. Aici s-a născut regele Báthory, chiar aici, în cetate”, a transmis primarul Mihai Cristian Lazăr.

Cetatea din centrul orașului Șimleu Silvaniei renaște cu sprijin financiar din fonduri europene în valoare de peste 7,5 milioane de euro. Ruina cetății de astăzi va deveni atracția turistică ce va atrage numeroși turiști și va îndeplini visul locuitorilor de a valorifica deosebita moștenire pe care au primit-o în dar de la înaintășii lor. Cavalerii și nobilii ce au locuit aici au influențat politica și strategia marilor cancelarii europene, iar Ștefan Báthory, născut în această cetate, a fost principe al Transilvaniei și ulterior unul dintre cei mai adulați și respectați regi al Poloniei.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și va transforma complet centrul orașului, acesta va deveni un loc vibrant, atractiv pentru locuitori și turiști, iar economia localității va înregistra progrese semnificative.

Peste 3 ani, odată cu finalizarea acestui proiect, județul Sălaj va avea încă o atracție turistică deosebită în completarea castrului roman de la Porolissum, unul dintre cele mai bine conservate din țara noastră, și a Casei Memoriale ”Iuliu Maniu” de la Bădăcin.

Așezată în centrul orașului Șimleu Silvaniei ruinele cetății medievale Bathory (secolul XVI), constituie o prezență a arhitecturii renascentiste din Transilvania. Ansamblul reprezintă de fapt un castel rezidențial și este alcătuit din două incinte fortificate, construite în două etape. Se mai pot întrezări și două turnuri, un bastion, o poartă de intrare și o parte din zidurile de apărare.

Cel mai important membru al familiei Bathory, al cărui destin se leagă de cetatea de la Șimleu Silvaniei este Stefan Bathory, principe al Transilvaniei și unul din cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un personal istoric de care se leagă una din legendele locului. Stefan Bathory e născut la Șimleu Silvaniei. El a fost regele Poloniei și al Ungariei.