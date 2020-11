Așa cum am arătat și la sfârșitul săptămânii trecute Primăria arată un dezinteres total față de investițiile pe care le face. Așa este, când ești interesat doar de odele care trebuie a-ți fi închinate, doar de festivismul tăierii panglicii iar în rest…

Am arătat, cu îngrijorare, cum își bate joc Primăria Zalău de investițiile pe care le face, iar acest lucru a fost semnalat chiar și de unii membri ai Consiliului Local Zalău. Din păcate, se pare că am avut dreptate, chiar dacă noi ne doream ca faptele să ne contrazică. Faptele, evident – nu vorbele. Însă din ceea ce se întâmplă în continuare, este evident că bătaia de joc arătată față de banii și bunurile publice este ” la ea acasă” în Primăria Zalău. Acum, că aleșii s-au văzut cu sacii în căruță pentru următorii patru ani- teoretic-, ce mai contează interesul celor care i-au votat?

Despre strada Simion Oros din Zalău am atras atenția în materialele anterioare.

Am pus totul pe tavă conducerii primăriei, însă…văd doar ceea ce trebuie sau ce îi interesează.Că ferestrele lor, îndreptate tocmai spre investiția care distruge bunul public, sunt probabil acoperite cu perdele sau folii prin care nu trebuie să se vadă. Nu de alta, dar dacă panoul privind investiția nu există (sau este bine ascuns) probabil că nu știu cine ar putea fi responsabil de fărădelegile din zonă.Și de distrugerea bunurilor publice.

Utilajele de mare tonaj, transporturile agabaritice, continuă să zguduie din temelii atât zona străzii 22 Decembrie 1989, tocmai în perimetrul care este declarat monument istoric cât și noua stradă Simion Oros, plătită cu bani grei , cu mulți nervi și cu foarte multă răbdare de zălăuanii care ar trebui să beneficieze de ea.

Pentru că se poate. Pentru că nu îi interesează. Iar lipsa aceasta de interes nu se oprește aici.

Nu cu mult timp în urmă, după o întârziere de mai bine de un an față de termenul de execuție, a fost finalizată ( cum- necum ) strada Cloșca. Eforturile cetățenilor din zonă de a supraviețui în perioada construcției au fost greu de descris la vremea aceea.

Târâș- grăpiș, strada a fost până la urmă finalizată, însă cu excepția noilor lămpi pentru iluminatul stradal, nimic nu s-a îmbunătățit. Cel puțin din ceea ce susțin riveranii, însă ar fi posibil ca municipalitatea să știe mai bine decât cei care beneficiază de rodul investițiilor făcute de edili.

Însă, la fel ca și strada Simion Oros, și această stradă este distrusă de mașinile de tonaj greu care transportă materiale de construcții pentru investițiile din zonă. De ce ? Pentru că se poate.

Reporterii noștri au surprins în cursul dimineții ”beneficiile ” aduse de indolența edililor, de lipsa de respect față de cetățeni și față de banul public.

Imaginile spun totul, în cele două situații prezentate azi.

P.S. Pe strada 22 Decembrie 1989, la ieșirea spre Aghireș, situație neschimbată. Doar sensul de circulație este schimbat, în rest, aceleași probleme : circulație nedirijată, lipsă semaforizare, etc.

De ce ? Pentru că…SE POATE !