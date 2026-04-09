Se cunosc primele semifinaliste în Divizia A1. Steaua și Arcada Galați defilează spre faza următoare. Voleiul masculin românesc și-a stabilit primele două echipe calificate în careul de ași. Steaua București și Arcada Galați au tranșat sferturile de finală în minimum de meciuri, obținând victorii clare, cu scorul de 3-0, în ultimele partide disputate.

Steaua a câștigat fără emoții în derby-ul bucureștean, după un prim meci mult mai echilibrat (3-2), steliștii nu au mai lăsat loc de interpretări în partida a doua contra formației Știința București. Elevii din Ghencea s-au impus cu 3-0 (25-17, 25-23, 25-16), încheind seria cu 2-0 la general.

Omul meciului a fost din nou Alexandru Rață. După cele 27 de puncte record din prima partidă, acesta și-a reconfirmat forma de excepție, fiind principalul realizator al Stelei. Victoria a fost securizată și de aportul lui Rareș Bălean, care a strâns 12 puncte. De cealaltă parte, Mihail Mărgineanu a fost singurul jucător al gazdelor care a trecut de pragul de 10 puncte, rămânând liderul ofensiv al Științei în acest final de sezon.

Arcada Galați a făcut și ea o demonstrație de forță la Craiova.

La Craiova, Arcada Galați a arătat de ce este una dintre favoritele la titlu. Gălățenii au dominat autoritar duelul cu SCMU, câștigând cu 3-0 (25-21, 25-11, 25-19). Dacă primul set a fost ceva mai disputat (30 de minute), actul secund a fost un monolog al oaspeților, încheiat la un categoric 25-11.

Dmytro Shapoval a fost „motorul” Arcadei, cu 20 de puncte, susținut excelent de Marian Bala (10 puncte) și de zidul defensiv. Oltenii au încercat să țină pasul, însă forța colectivă a gălățenilor a fost de neoprit.

Tabloul semifinalelor se va completa joi, după disputarea ultimelor două sferturi. Mizele sunt deja stabilite:

-Steaua București va lupta pentru un loc în finală cu învingătoarea dintre Corona Brașov și campioana en-titre, Dinamo București.

-Arcada Galați va primi replica echipei care se va impune în duelul dintre Rapid București și SCM Zalău.

Rămâne de văzut dacă Dinamo, deținătoarea trofeului, își va respecta statutul și va merge mai departe pentru a-și apăra cel de-al 19-lea titlu cucerit anul trecut.