Un autobuz autonom a fost testat în premieră pe aeroportului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Acesta scanează traseul în timp real, cu ajutorul tehnologiilor avansate. Iar motorul – sută la sută electric – face acest vehicul prietenos cu mediul.

Autobuzul – echipat cu senzori și sisteme sofisticate de monitorizare – a transportat aproximativ 40 de persoane de la terminalul aeroportului Avram Iancu din Cluj-Napoca spre avion. Un șofer a rămas tot timpul la volan, pentru a interveni în caz de nevoie.

Bogdan Varga,de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, a transmis:

„Suntem în prezența unui element unicat în ceea ce privește România și aeroporturile din România pentru că testarea unui autobuz autonom presupune un regim de securitate special. Vrem să demonstrăm că acest autobuz și această tehnologie poate fi utilizată”.

Vehiculul electric are o autonomie de până la 300 de kilometri și a fost închiriat pentru teste. Specialiștii au vrut să se convingă că poate face față provocărilor din aeroport, unde semnalele emise de echipamentele de comunicații pot interfera cu sistemul vehiculului.

David Ciceo, directorul aeroportului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, a declarat: „Poate să meargă fără șofer, are niște capabilități foarte avansate în care poate să transporte pasagerii, evaluează absolut toate distanțele, toate măsurile de siguranță”.

Autobuze fără șofer circulă deja pe mai multe aeroporturi din Statele Unite și pe cel din Berlin.