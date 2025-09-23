Ousmane Dembele, extrema lui PSG, a câștigat Balonul de Aur pentru sezonul 2024-2025. E primul Balon din cariera francezului, care a primit trofeul de la Ronaldinho și a început să plângă pe scenă.

La Théâtre du Châtelet din Paris s-au adunat nume uriașe din fotbalul mondial. Gala cu numărul 69 din istorie a fost organizată de France Football, iar Ousmane Dembele a fost marele câștigător al serii. A primit trofeul suprem în uralele publicului din capitala Franței.

Dembele a fost urmat de Lamine Yamal, extrema dreapta de la Barcelona. Clubul catalan nu a plecat acasă cu mâna goală. Aitana Bonmati, mijlocaș la echipa feminină blaugrana, a câștigat Balonul de Aur în fotbalul feminin.

În gala de luni seară, vizibil emoționat, Ousmane Dembele a urcat pe scenă și ridicat Balonul de Aur, iar discursul său i-a emoționat pe toți cei prezenți la Theatre du Chatelet, chiar și pe Ronaldinho, cel care i-a înmânat trofeul fotbalistului de 28 de ani. Lacrimile lui Dembele au început să curgă în momentul în care a vorbit despre mama sa, carer a urcat și ea pe scenă pentru a-și felicita fiul.

”Mulțumesc tuturor. Este incredibil ce tocmai mi s-a întâmplat. Nu am cuvinte. A fost un sezon extraordinar alături de PSG. Am trăit momente minunate, sunt puțin emoționat, nu e ușor. Să primesc acest trofeu și să-mi fie înmânat de Ronaldinho este ceva excepțional.Vreau să mulțumesc PSG-ului, care m-a transferat în 2023. Președintelui, întregii echipe, clubului, care este o familie minunată. Încă din prima zi, președintele s-a purtat exemplar cu mine.Aș vrea să mulțumesc întregului staff de la PSG, care s-a purtat grozav. Lui Luis Enrique, care acum este ca un tată pentru mine. Foarte important pentru cariera mea, deși aceasta nu s-a încheiat încă. Mulțumesc tuturor colegilor mei de echipă. Am câștigat aproape tot. Ați fost mereu alături de mine și am reușit să ne ridicăm nivelul pentru a obține trofeele colective. Este un premiu individual, dar îl luăm cu toții, ca echipă.Mulțumesc tuturor echipelor la care am jucat: Stade Rennes, Dortmund, clubul la care am visat mereu – Barcelona. Acolo am avut șansa să învăț de la jucători ca Messi și Iniesta. O adevărată lecție de fotbal.Sunt extrem de fericit. Când văd lista legendelor care au câștigat acest trofeu… am muncit pentru echipă, pentru a câștiga Liga Campionilor, Ligue 1… să pot ridica acest trofeu este ceva incredibil. Sunt foarte, foarte fericit.Mulțumesc întregii noi generații a echipei naționale a Franței. Mulțumesc selecționerului, care îmi amintește mereu că pot face parte din echipă. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor. Să sperăm că vom putea câștiga următorul Campionat Mondial.Vreau să îi mulțumesc mamei mele, a fost întotdeauna lângă mine, familiei mele, mereu m-au susținut în momentele dificile. Am trecut prin multe împreună, vom fi întotdeauna împreună. Vreau să-i mulțumesc și agentului meu, managerului meu, care a crezut în mine. M-a motivat mereu, este cel mai bun prieten al meu. Iar cu cel mai bun prieten al meu de patru sau cinci ani… am făcut totul împreună. Oriunde am mers, a fost alături de mine și vom fi împreună până la final. Mulțumesc tuturor și o seară bună!”, a spus Ousmane Dembele.

PSG a primit trofeul pentru clubul anului în fotbalul masculin. Francezii au câștigat Champions League și titlul în sezonul precedent.

Nasser Al Khelaifi, președintele clubului, a ridicat trofeul: „Înseamnă mult. Le mulțumesc tuturor jucătorilor noștri, mai ales lui Marquinhos, căpitanul nostru și o legendă. Îi mulțumesc și antrenorului Luis Enrique, dar și tuturor președinților care au fost de-a lungul anilor la PSG”.