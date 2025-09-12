În 1929 a avut loc prima ediție a Premiilor Oscar, un eveniment care a marcat începutul celei mai prestigioase tradiții din cinematografie. Printre marii câștigători s-a aflat filmul Wings, considerat primul „Cel mai bun film” din istorie.

În anul 1929, lumea cinematografiei a trăit un moment unic: prima ediție a Premiilor Oscar. Evenimentul a avut loc la Hollywood Roosevelt Hotel și a adunat laolaltă numele mari ale vremii. Ceremonia a fost departe de spectacolul grandios pe care îl cunoaștem astăzi – a durat doar 15 minute și s-a desfășurat într-un cadru restrâns.

Marele câștigător a fost Wings, un film de război spectaculos, recunoscut pentru scenele impresionante cu avioane și pentru emoția poveștii sale. Pelicula a obținut premiul pentru „Outstanding Picture”, titlul care corespunde în prezent categoriei „Cel mai bun film”.

Alături de el, a strălucit și Sunrise: A Song of Two Humans, semnat de regizorul german F. W. Murnau. Filmul a primit premiul pentru „Unique and Artistic Production”, o categorie care a dispărut ulterior, dar care a lăsat în istorie o producție expresionistă încă apreciată și astăzi.

Lista nominalizărilor a inclus și alte titluri care au captat atenția publicului: The Racket, Seventh Heaven și Chang: A Drama of the Wilderness. Fiecare a adus pe ecran povești diferite, de la drame de război la aventuri exotice.

Astfel, prima gală Oscar a pus bazele unei tradiții ce continuă de aproape un secol, iar Wings rămâne simbolul începutului unei povești de aur a cinematografiei mondiale.