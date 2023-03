Steaua București și Poli Iași împart primul loc în Liga 2, înainte de startul play-off-ului acestui sezon. La sediul Federației Române de Fotbal s-a desfășurat tragerea la sorți pentru programul play-off-ului și play-out-ului Ligii a 2-a.

În urma rezultatelor înregistrate duminică în ultima etapă a sezonului regulat, CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul Galați, Unirea Dej, Gloria Buzău și Dinamo București sunt cele 6 echipe care au obținut un bilet pentru faza play-off-ului.

Cele 6 formații vor disputa meciuri între ele în format tur-retur. La finalul celor 10 etape, primele două echipe vor obține automat promovarea în Liga 1, iar următoarele două se vor confrunta la baraj cu formațiile care încheie pe locul 7, respectiv locul 8 în play-out-ul Ligii 1.

Luni, de la ora 13:00, s-a desfășurat, la sediul Federației Române de Fotbal, tragerea la sorți pentru programul play-off-ului și play-out-ului Ligii 2.

Conform site-ului FRF, atât în play-off, cât și în play-out, punctele nu se vor înjumătăți, așa cum este cazul pentru Liga 1, ci toate cele 20 de echipe își vor păstra punctajul acumulat de-a lungul celor 19 meciuri jucate în sezonul regulat.

Dinamo joacă primul meci cu Gloria Buzău, pe teren propriu! Derby-ul cu Steaua, din etapa a patra, se joacă pe terenul ”militarilor”.

Meciurile din prima etapă de play-off sunt: Oțelul Galați – Poli Iași, CSA Steaua – Unirea Dej și Dinamo – Gloria Buzău.

Antrenorul Stelei, Daniel Oprița , se așteaptă la o luptă acerbă în play-off. Tehnicianul este de părere că Poli Iași are prima șansă să promoveze direct în Liga 1:

„Va fi o luptă strânsă, echilibrată. Toată lumea are șanse. Nu sunt diferențe foarte mari între echipe. Cred că Poli Iași este favorită să termine pe locul 1 sau locul 2. Au investit, au adus jucători buni, au un antrenor cu experiență. Dar totul se joacă, toate echipele au șanse. Nouă nu ne-a mai spus nimeni nimic legat de promovare. Nu știm ce se va întâmpla. Poate din vară se va schimba ceva, sau acum pe final. Nu avem nicio noutate. Ne așteptăm să avem două meciuri tari cu Dinamo. Probabil și ei vor căuta revanșa după meciul din tur. Vor fi două meciuri strânse, cu o atmosferă frumoasă în tribune”, a transmis Daniel Oprița

Vlad Iacob, administratorul special al clubului din „Ștefan cel Mare”, spune că Dinamo va încerca să joace partidele din play-off pe stadionul „Arcul de Triumf”, acolo unde a mai jucat cu Sepsi, Unirea Constanța și Poli Timișoara. În plus, Vlad Iacob spune că Dinamo ar putea juca meciul cu CSA Steaua, de pe 13 mai (etapa a 9-a) pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

„Tragerea la sorți e bună pentru Dinamo. Meciurile cu adversarii mai bine clasați sunt pe final. E bine pentru noi. Ne așteptăm să avem un număr mare de fani în play-off.

Vrem să jucăm tot pe «Arcul de Triumf», dacă se poate. Meciul cu CSA Steaua încercăm să-l jucăm pe Arena Națională”, a spus Vlad Iacob

La finalul play-off-ului, două echipe vor promova direct în Liga 1, în timp ce alte două vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1.