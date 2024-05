Dinamo București și Csikszereda se întâlnesc luni, pe Arena Națională, în primul tur al barajului de promovare, respectiv menținere în Superliga.

Dinamo București se află în fața unei „duble” cruciale pentru menținerea în Superliga, împotriva lui Csikszereda. La club, toată lumea este focusată pe meciurile cu divizionara secundă.

Altfel, pentru turul de pe Arena Națională, „câinii roșii” au pus biletele în vânzare pe 14 mai, iar în mai puțin de 24 de ore s-au dat deja 14.548, pe lângă cele 2.588 de abonamente.

Antrenorul Zeljko Kopic, la rându-i, a început de câteva zile să-și studieze adversarul de luni. Tehnicianul croat a explicat care sunt primele impresii pe care și le-a format despre adversar.

Csikszereda, locul 6 în Liga 2 în acest sezon, va juca barajul de promovare în Superligă contra lui Dinamo, profitând de faptul că două dintre echipele care au terminat sezonul deasupra ei, Corvinul și CSC Șelimbăr, nu au dreptul de a urca în primul eșalon. Robert Ilyes, antrenorul ciucanilor din martie 2023, a prefațat duelul contra lui Dinamo și a calculat că adversarii sunt favoriți, cu 55% șanse să-și păstreze locul în Superligă.

„Avem încrederea noastră. Ați văzut performanța Corvinului, de ce nu am putea și noi să facem o surpriză? Am încredere în echipa mea, știu ce mentalitate avem, ce putem și mergem cu mare încredere să jucăm fotbal. Pentru noi oricum este un bonus tot ce am realizat anul acesta.

Dar dacă am ajuns aici, de ce să nu promovăm? Avem o șansă, domnul președinte ne-a promis că va face tot ce depinde de el pentru a aduce sponsori să rezistăm în prima ligă. Până la urmă, clubul are o bază sportivă și un stadion pentru prima ligă. De ce nu? Dacă am putea promova ar fi ceva de vis pentru oraș, comunitate, clubul nostru, mai ales că se împlinesc 120 de ani de la înființarea clubului. Dinamo este favorită pentru că numele clubului Dinamo spune tot. Cred că au 55% șanse, sper să facem un rezultat bun la București și poate cu aportul publicului putem reuși surpriza,” a afirmat Ilyes.