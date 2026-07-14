Un tânăr din județul Sălaj a fost reținut de oamenii legii după ce a dat o spargere într-o locuință în plină zi. Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a anunțat că suspectul a reușit să pătrundă prin efracție într-un imobil dintr-o comună din județ, de unde a sustras un laptop. Planurile sale de îmbogățire rapidă au fost însă date peste cap de polițiștii de la Secția 1 Poliție Rurală Zalău, care l-au identificat rapid și l-au introdus direct în spatele gratiilor pentru 24 de ore.

Evenimentul neplăcut s-a petrecut în cursul zilei de 12 iulie. Profitând de absența proprietarilor, tânărul originar din comuna Bobota a ochit o casă din localitatea Mirșid. Într-un interval orar cuprins între orele 10:00 și 15:30, individul a forțat unul dintre geamurile imobilului și a pătruns în interior. Din locuință, acesta a furat un laptop pe care cel mai probabil intenționa să îl vândă, prejudiciul total cauzat proprietarilor fiind estimat la suma de aproximativ 3000 de lei.

Proprietarii au alertat imediat autoritățile, iar ancheta a fost preluată de polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău. În urma investigațiilor prompte desfășurate pe teren și a probatoriului administrat în cauză, suspectul a fost localizat și reținut în aceeași zi. Pe numele tânărului din Bobota a fost emisă o ordonanță de reținere valabilă pentru 24 de ore, fiind escortat și introdus imediat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, formă agravată prin pătrunderea în locuință prin efracție. Reprezentanții IPJ Sălaj au menționat că, în cursul zilei de luni, suspectul va fi scos din arest și va fi prezentat în fața magistraților, cu propunere legală, în vederea dispunerii altor măsuri preventive, cel mai probabil arestul preventiv sau controlul judiciar. Polițiștii sălăjeni profită de acest incident pentru a le recomanda din nou cetățenilor să își asigure ferestrele și ușile locuințelor, mai ales atunci când lipsesc de acasă pe timpul zilei.