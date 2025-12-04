Un bărbat de 37 de ani a sustras 20 de pomi de Crăciun. Acesta a fost prins în flagrant de polițiștii sălăjeni.
Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei acțiuni în care un hoț a fost prins în flagrant după ce a furat pomi de Crăciun.
”La data de 2 decembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Sânmihaiu Almașului, împreună cu jandarmi, au surprins în flagrant un bărbat de 37 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului, imediat după ce a sustras 20 de pomi de Crăciun dintr-o pepinieră din aceeași comună, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei.
În urma activităților desfășurate de polițiști, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, pentru stabilirea modului în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale ce se impun.”
