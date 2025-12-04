Un bărbat de 37 de ani a sustras 20 de pomi de Crăciun. Acesta a fost prins în flagrant de polițiștii sălăjeni.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei acțiuni în care un hoț a fost prins în flagrant după ce a furat pomi de Crăciun.