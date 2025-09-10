Premierul Ilie Bolojan a transmis că a avut mai multe întâlniri cu sindicatele din învățământ și că prioritatea Guvernului este începerea școlii în condiții decente.

Desfășurarea cursurilor în școli, în condiții decente, reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că nivelul actual al salariilor nu este satisfăcător, dar a subliniat că acestea nu au fost reduse și că eventuale majorări vor putea fi luate în calcul doar după încheierea perioadei de criză bugetară.

„Am avut în această perioadă atât discuţii directe cu sindicatele din Educaţie, exclusiv cu ele, dar în acelaşi timp am participat la mai multe runde de întâlniri în care au participat şi sindicatele din Educaţie”, a afirmat Ilie Bolojan, la TVR 1.

Premierul a subliniat că măsurile luate pentru sistemul de educaţie şi care au generat proteste sunt rezultatul unei analize a activităţii din învățământ.

„În afară de contextul financiar dificil în care ne găsim, cred că e un act de responsabilitate să începem şcoala în aşa fel încât să putem oferi copiilor noştri condiţii decente de pregătire şi de educaţie. În ceea ce priveşte nemulţumirile care au fost reflectate şi în mişcările de astăzi, în mitingul din Bucureşti şi în celelalte proteste, ele vin în contextul în care pe fondul deficitului bugetar mare pe care l-a înregistrat România şi anul trecut, dar şi anul acesta, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri de corecţie bugetară, iar zona de Educaţie a fost zona în care aceste măsuri au fost aplicate printre primele în afară de celelalte măsuri”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan a recunoscut că salariile din Educație nu sunt la nivelul dorit, dar a subliniat că acestea nu au fost reduse. Premierul a precizat că actualul nivel reflectă ce poate România în momentul de față, iar o eventuală majorare ar putea fi analizată abia după 2026, odată cu încheierea perioadei de plafonare a veniturilor din sectorul public.

„Nivelul de salarizare din Educaţie nu este cel pe care nici eu personal mi-l doresc şi niciun dascăl nu îl consideră rezonabil, aşa este, dar asta este ceea ce poate România în momentul de faţă, nivelul de salarizare a rămas acelaşi, deci practic nu au fost reduse salariile, iar ceea ce se poate face în anii următori este ca în momentul în care trecem de această perioadă de criză, finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sectorul public, să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii. Dar eu nu sunt aici să le spun oamenilor lucruri care nu pot fi făcute, ştiind situaţia dificilă în care ne găsim, sunt aici să le spun ceea ce se poate face în condiţiile date”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că majoritatea directorilor de şcoli erau, până în anul școlar anul trecut, degrevaţi de predare, dar în acelaşi timp încasau bani suplimentari prin sistemul plata cu ora. Potrivit datelor prezentate, aproape 70% dintre aceştia predau cursuri în afara atribuţiilor de conducere, în școala în care erau directori sau în alte școli.

„Aveam directori care erau degrevaţi de predare şi 70% dintre ei, din datele pe care le-am avut până acum, aveau plata cu ora. Deci dacă aveau disponibilitate de timp să facă plata cu ora, înseamnă că au şi disponibilitatea reală să-şi facă norma de predare, jumătatea de normă de predare care este astăzi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, până acum, un inspector şcolar trebuia să mai predea 2-4 ore pe săptămână, la clasă, în timp ce norma unui director era de 4-6 ore pe săptămână.