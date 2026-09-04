Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a stabilit obiectivele strategice pentru noul an școlar 2026 – 2027, punând un accent major pe combaterea bullying-ului și a consumului de substanțe interzise. Structurile operative vor colabora strâns cu celelalte instituții din județ pentru a o intervenție rapidă și eficientă în caz de incidente, dar și pentru a derula activități preventive de lungă durată în rândul elevilor și părinților.

Odată cu debutul noului an școlar 2026 – 202, autoritățile din Sălaj7 definesc clar liniile de acțiune pentru a garanta protecția copiilor și a cadrelor didactice. Obiectivul central asigurărea unui climat stabil de siguranță, realizat în primul rând prin prevenirea delincvenței juvenile, atât în ​​interiorul școlilor, cât și în imediata vecinătate a acestora.

Pentru a obține rezultate durabile, Poliția Sălaj mizează pe consolidarea colaborării cu partenerii instituționali și comunitari. Se dorește o abordare integrată, pe termen lung, capabilă să răspundă direct provocărilor complexe din mediul școlar actual. O componentă esțială a acestui plan de inițiere și implementare a unor proiecte, programe și campanii locale de anvergură. Acestea vor viza în mod direct prevenirea și combaterea violenței fizice și psihologice, acordând o atenție deosebită fenomenului de bullying, care afectează mai mulți tineri.

De asemenea, polițiștii propun să dezvolte abilități practice ale elevilor pentru gestionarea și soluția nonviolentă a conflictelor. În paralel, se va urmărirea sistemelor de pace ale unităților de învățământ și promovarea unor modalități corecte de reacție în momentele de criză.

Despre modul în care se vor desfășura aceste acțiuni și importanța parteneriatului dintre instituții, ne vorbește șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius Anton Stupar.

Siguranța în școli nu este o acțiune de o singură zi, ci un efort colectiv continuu. Pe întregul rezultat an școlar 2026 – 2027, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj va acționa la capacitatea maximă. Prin intermediul Biroului Siguranță Școlară, al Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, al poliției de proximitate și al tuturor structuralor operative, prezența uniformelor va fi o constantă în viața comunității.

Totodată, vor fi continuate și intensificate acțiunile comune cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj. Echipajele mixte vor monitoriza îndeaproape fenomenul absenteismului școlar și vor acționa ferm pentru prevenirea consumului de substanțe psihoactive. Activitățile includ preventive din școli vor prezentări interactive pe teme legislative, adaptează interesele elevilor și părinților, astfel încât aceștia să conștientizeze corect consecințele grave ale faptelor antisociale și să reducă la minimum riscul de victimizare.