Lupta împotriva evaziunii fiscale, siguranța în școli și reducerea accidentelor rutiere sunt principalele obiective ale Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru perioada următoare. Șeful instituției, chestorul Marius-Anton Stupar, a trasat liniile directoare de acțiune, punând un accent deosebit pe fermitatea intervențiilor în cazurile de violență domestică și pe prinderea persoanelor urmărite de lege.

După analiza amănunțită a rezultatelor din prima jumătate a acestui an, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a stabilit direcțiile strategice pentru perioada următoare. Oamenii legii își propun să acționeze cu o fermitate sporită pentru combaterea criminalității economice și de mediu. Printre prioritățile absolute se numără prevenirea evaziunii fiscale și aplicarea mult mai eficientă a măsurilor asigurătorii, cum ar fi sechestrarea bunurilor, pentru a asigura recuperarea rapidă a prejudiciilor. De asemenea, controalele vor fi intensificate pe linia combaterii contrabandei cu țigarete și produse din tutun, dar și în domeniul silvic, pentru stoparea tăierilor ilegale de material lemnos din pădurile județului.

O atenție deosebită va fi acordată siguranței comunității și protejării categoriilor vulnerabile. Polițiștii vor continua să dezvolte programe complexe pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în zonele din imediata apropiere a școlilor, pregătind climatul optim pentru noul an școlar. Tot pe lista de priorități se află prevenirea și combaterea eficientă a violenței domestice, o problemă monitorizată extrem de strict prin emiterea de ordine de protecție și utilizarea brățărilor electronice. În plus, dispozitivele de siguranță publică vor fi adaptate pentru a preveni infracțiunile contra patrimoniului, în special furturile din locuințe și societăți comerciale.

Pe șoselele din județ, polițiștii rutieri vor implementa măsuri dure pentru reducerea riscului de victimizare. Planurile operative vor fi adaptate permanent în funcție de principalele cauze care generează tragedii în trafic, precum viteza excesivă sau neacordarea de prioritate. Obiectivul principal rămâne reducerea numărului de accidente grave și protejarea tuturor participanților la trafic. În paralel, structurile de investigații criminale vor intensifica activitățile de identificare și prindere a persoanelor care se sustrag de la executarea unor pedepse, dar și eforturile destinate gestionării cu maximă operativitate a cazurilor de persoane dispărute. Conducerea poliției sălăjene dă asigurări că, prin profesionalism, integritate și implicare totală, instituția își va respecta angajamentul ferm de a menține ordinea, siguranța și încrederea publică în întreg județul.