Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţiei sale nu îi va fi uşor să câştige partida din deplasare cu Randers FC din Europa Conference League, dar a precizat că are totuşi şansa ei.

„Nu va fi uşor să câştigăm la Randers. În afară de Midtjylland nu a făcut-o nimeni în ultimii ani, în ultimul timp. Randers este puternică, este solidă, are jucători buni la fazele fixe, iar în atac are cel puţin şase jucători foarte rapizi. Din ce am observat, marchează multe goluri, dar şi primesc. Noi suntem într-o perioadă mai bună decât eram înainte… Cred că avem şansa noastră. Mâine este un meci şi de a fi sau a nu fi pentru noi şi până la urmă chiar nu mai avem ce pierde. Dar ar fi important şi pentru bugetul clubului să câştigăm aceste ultime meciuri din Conference League”, a spus el.

Petrescu are „mici probleme de lot”, marele absent fiind Claudiu Petrila (autorul golului din tur), care nu a făcut deplasarea în Danemarca din cauza unei accidentări.

„Sunt doi-trei jucători importanţi cu probleme medicale, să vedem dacă pot să treacă peste antrenamentul de azi cu bine. Cel mai mare absent este însă Petrila, care este accidentat şi nu e cu noi aici”, a explicat Dan Petrescu.

Mario Camora, căpitanul echipei clujene, a susținut că nu se gândeşte decât la victorie în partida de mâine seară.

„În afară de AZ Alkmaar, care mi s-a părut de departe echipa cea mai bună din grupă, toate celelalte sunt echilibrate. Însă Randers este o echipă foarte bună, am văzut în meciul de la noi de acasă. Au jucători înalţi, periculoşi la fazele fixe şi au şi jucători de viteză în atac. Nu ne gândim la celelalte meciuri, vrem doar să ne facem noi treaba şi să câştigăm acest meci. Vrem să obţinem cele trei puncte, numai la asta ne gândim”, a spus Camora.

Nemulțumit de rezultatele înregistrate de echipa sa în grupele Conference League (o remiză şi trei înfrângeri), Dan Petrescu a afirmat, miercuri, înaintea returului cu Randers, că CFR Cluj ar fi meritat să obţină patru egaluri.

„Randers în momentul de faţă este pe locul patru în Danemarca, dacă nu mă înşel. Aşadar este o formaţie solidă şi echilibrată care nu are nevoie de un egal mâine. Ei trebuie să joace la victorie, egalul nu le ajunge, pentru că ultimul meci îl dispută în deplasare la Alkmaar şi şansele lor sunt mici. Deci ei trebuie să câştige mâine pentru a avea şanse mari la locul doi. Noi, în cazul unui egal mâine, trebuie să avem şansa ca Alkmaar să bată pe Jablonec. Iar noi apoi să câştigăm ultimul meci. Eu am luat din mers unele lucruri şi părerea mea sinceră este că am avut ghinion în Conference League, nu meritam să pierdem niciun meci. Cred că 4 egaluri, aşa cum are Randers, meritam şi noi”, a adăugat tehnicianul.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 22:00, în deplasare, formaţia daneză Randers FC, într-o partidă din Grupa D a Conference League.