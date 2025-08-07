Noul sezon al Diviziei A1 la volei feminin nu o va avea la start și pe FC Argeș, formație care a luat decizia de a se retrage chiar înaintea startului noii ediții de campionat. Întrecerea internă va porni la drum cu doar 10 echipe, oficialii fiind nevoiți să refacă țintarul de nu mai puțin de patru ori înaintea stabilirii configurației finale pentru noul sezon!

FC Argeș – denumirea pe care o poartă toate secțiile sportive din club, de la baschet și volei până la box, judo și aeromodelism – nu și-a mai înscris echipa și în sezonul următor al Divizie A1 la volei feminin, aruncând în brațele haosului desfășurarea țintarului, perturbat de patru ori până la găsirea unei variante finale.

Voleibalistele de la FC Argeș evitaseră in extremis retrogradarea, luând fața Universității Cluj în prima serie de play-out, crucială pentru menținerea în prima ligă. Doar că piteștencele au obținut în zadar menținerea pe teren, clubul nu a depus demsersurile necesare pentru a se înscrie în noul sezon.

Gazeta Sporturilor a aflat că în spatele deciziei clubului se află rațiuni de natură financiară. Bugetul minuscul alocat voleibalistelor, insuficient pentru a asigura un flux normal de cheltuieli pe durata sezonului, cumulat cu dorința municipalității de a restructura cât mai mult cheltuielile au făcut ca FC Argeș să nu mai fie înscrisă în proxima ediție din campionat.

Surse din club au povestit site-ului, sub protecția anonimatului, cum s-a ajuns ca FC Argeș să rămână fără echipă în prima ligă la volei feminin: