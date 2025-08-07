Noul sezon al Diviziei A1 la volei feminin nu o va avea la start și pe FC Argeș, formație care a luat decizia de a se retrage chiar înaintea startului noii ediții de campionat. Întrecerea internă va porni la drum cu doar 10 echipe, oficialii fiind nevoiți să refacă țintarul de nu mai puțin de patru ori înaintea stabilirii configurației finale pentru noul sezon!
FC Argeș – denumirea pe care o poartă toate secțiile sportive din club, de la baschet și volei până la box, judo și aeromodelism – nu și-a mai înscris echipa și în sezonul următor al Divizie A1 la volei feminin, aruncând în brațele haosului desfășurarea țintarului, perturbat de patru ori până la găsirea unei variante finale.
Voleibalistele de la FC Argeș evitaseră in extremis retrogradarea, luând fața Universității Cluj în prima serie de play-out, crucială pentru menținerea în prima ligă. Doar că piteștencele au obținut în zadar menținerea pe teren, clubul nu a depus demsersurile necesare pentru a se înscrie în noul sezon.
Gazeta Sporturilor a aflat că în spatele deciziei clubului se află rațiuni de natură financiară. Bugetul minuscul alocat voleibalistelor, insuficient pentru a asigura un flux normal de cheltuieli pe durata sezonului, cumulat cu dorința municipalității de a restructura cât mai mult cheltuielile au făcut ca FC Argeș să nu mai fie înscrisă în proxima ediție din campionat.
Surse din club au povestit site-ului, sub protecția anonimatului, cum s-a ajuns ca FC Argeș să rămână fără echipă în prima ligă la volei feminin:
„Motivele? Lipsa finanțării, plus bugetul mic! Până acum, ne-am putut descurca cu aceste sume, dar anul acesta, din păcate, nu am mai putut face nimic. S-a discutat că, dacă nu se reușește o suplimentare necesară supraviețuirii în Liga 1, să nu ne mai băgăm.
„În fiecare an, bugetul se primea destul de târziu, tocmai de aceea se întâmpla să avem o echipa de ultimele locuri, reușeam să accesăm doar ce mai rămânea de pe pieață. Din pacate, asa este la noi. E dificil să primești o bugetare corectă. Fiind un club de drept public, până intra bugetul, până se clarifica, până se respecta distribuția financiară pe proiecte…
Noi nu condamăm pe nimeni. Asta se întamplă și la noi, se întâmplă și la baschet.”, ne-au dezvăluit persoane din anturajul echipei de volei. Ce s-a întâmplat cu componentele lotului?
„Și-au găsit echipe înainte de finalizarea campionatului. Fiind vorba de sportive românce, ele semnaseră deja cu alte echipe. Alte cluburi le-au putut face pre-contract, fiinccă la noi, fiind de dreppt public, nu ai cum să te bazezi pe ceva care nu este bugetat.
Niciodata clubul nu s-a încărcat cu contracte care nu se pot onora, tot timpul s-au semnat pe o bază solidă. Din păcate, anul acesta bugetarea a fost insuficientă pentru continuarea activității în Liga 1”, au mai spus sursele Gazetei de la Pitești.
