Ministrul Muncii, Marius Budăi, a transmis, joi, după întâlnirea cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Muncă şi Protecţie Socială, că se va flexibiliza acel procent din PIB alocat pentru pensii, în PNRR, în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Ministrul Muncii a afirmat că a discutat cu comisarul european şi i-a explicat de ce solicită atât de imperativ flexibilizarea acestui procent de 9,4 pentru pensii, prevăzut în PNRR.

Plafonul de 9,4% din PIB care limitează cheltuielile cu pensiile va fi flexibilizat, a declarat, joi, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, într-o conferinţă de presă organizată la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu comisarul european responsabil pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit.

„Am discutat cu domnul comisar un aspect extrem de important aici în sistemul de pensii şi i-am explicat domnului comisar de ce sunt atât de imperativ când solicit flexibilizarea acestui procent de 9,4%. Aşa va fi pe viitor, acest procent de 9,4% va fi flexibilizat, din mai multe motive. Am fost amândoi de acord că sustenabilitatea sistemului public de pensii este foarte importantă, şi aşa trebuie să fie, şi susţinem acest lucru. Însă sustenabilitatea sistemului de pensii, atât timp cât noi avem între 4 şi 5 milioane de cetăţeni români care au fost pregătiţi de România şi care contribuie la PIB-urile altor state din Europa, este un motiv extrem de important să solicităm flexibilizarea, şi vom obţine această flexibilizare de la Comisia Europeană”, a afirmat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a menţionat că va demonstra Comisiei Europene că încadrarea pensiilor în procentul de 9,4% duce la sărăcirea populaţiei.

„De asemenea, acel an 2070 nu ştim de ce a fost trecut acolo pentru că în situaţia de acum 2 ani nu ştiam că vom avea această pandemie de Covid, la ultima întâlnire de la Paris şi Bordeaux nu ştiam că vom avea războiul din Ucraina. Deci aceste lucruri clar vor fi flexibilizate, nu spun că mâine intrăm în negociere şi gata o terminăm, dar trebuie să combinăm această asistenţă a Băncii Mondiale asupra reformei sistemului de pensii cu flexibilizarea acestui procent şi să demonstrăm de ce nu, şi vom demonstra în continuare în discuţiile pe care le vom avea cu Comisia Europeană, de ce nu ne putem încadra în acel procent şi de nu trebuie, pentru că până la urmă asta este esenţa Uniunii Europene, să luptăm împotriva sărăciei şi vom lupta şi eu personal cât voi fi ministru voi lupta şi nu voi semna nicio reformă…sunt de acord şi susţin, şi i-am spus şi domnului comisar, orice reformă o susţin care să vină în binele statului român şi care să se ralieze la tot ceea ce înseamnă prevederile din tratatele Uniunii Europene şi noi suntem profund ataşaţi acestui proiect european dar nu o să semnez niciodată o reformă care să menţină sau să ducă la sărăcia cetăţenilor români. Asta i-am transmis domnului comisar şi cu asta voi merge în continuare la orice discuţie, susţinând şi muncind alături de domnul comisar şi am obţinut sprijinul dumnealui şi pentru măsurile pentru încurajarea ocupării care să facă parte din următorul cadru financiar multianual, dar eu nu o să semnez niciodată o reformă care să-i ţină săraci pe cetăţenii români”, a precizat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a apreciat că cea mai importantă realizare a discuţiilor de joi cu comisarul european este faptul că procentul de 9,4% nu mai reprezeintă un aspect nenegociabil.

„Nu s-a stabilit o dată (privind renegocierea procentului din PIB alocat pensiilor, n.r.), că e 1 aprilie, că e 1 mai. Noi am spus clar că derulăm în paralel discuţii în cadrul contractului de asistenţă cu Banca Mondială şi vedem, pe parcursul asistenţei tehnice, unde ajungem. Ceea ce este important şi ceea ce eu susţin şi ceea ce domnul comisar va aproba este că acel procent de 9,4 nu este neapărat un procent unde să ne izbim ca de un zid. Nu mai este acest lucru, lumea se schimbă, situaţia se schimbă. Am prezentat domnului comisar, care va prezenta Comisiei Europene mai departe, exact structura de venituri din sistemul de pensii din România, de ce susţin că acel procent nu este îndestulător în primul rând pentru a rezolva inechităţile din sistemul public şi pentru că nu mai permite creşteri ulterioare. Dar nu am stabilit data de când începe (renegocierea procentului, n.r.), vom fi într-o dinamică permanentă şi într-o discuţie permanentă, şi în funcţie de contractul de asistenţă cu Banca Mondială şi de evoluţia livrabilelor din acel contract de asistenţă, în funcţie de ceea ce se întâmplă în continuare şi în economia României, chestiunea importantă este că există flexibilizare a acelui procent, nu este un zid de care să ne izbim şi să rămânem acolo, asta e chestiunea cea mai importantă a zilei de azi”, a declarat Marius Budăi.