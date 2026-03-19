Federaţiile sindicale din Educaţie îndeamnă profesorii să boicoteze simularea la Bacalaureat. Reprezentații FSLI și ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au declarat, miercuri, într-un comunicat comun, că Guvernul persistă în a ignora solicitările angajaților.

”Ne aflăm la finalul perioadei destinate simulărilor simulărilor pentru Evaluarea Naţională, un moment care a demonstrat, încă o dată, că forţa noastră stă în unitate şi în curajul de a ne apăra demnitatea. Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toţi: Guvernul continuă să ne ignore revendicările. Nu putem accepta la nesfârşit ca educaţia să funcţioneze doar pe baza sacrificiului şi a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice! Din păcate, aceste zile ne-au arătat şi o altă faţă a sistemului, una a constrângerilor şi a managementului prin frică. Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcţii de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii. Aceste măsuri nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorinţa de a «petici» lipsa profesorilor şi de a masca în faţa opiniei publice amploarea reală a protestului nostru”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii din Educație afirmă că protestul nu este îndreptat împotriva elevilor, ci vizează măsurile pe care le consideră nocive pentru sistemul de învățământ, precum supraaglomerarea claselor, lipsa investițiilor și reducerea fondurilor.

Aceștia transmit că înțeleg îngrijorarea părinților și regretă disconfortul resimțit de elevii care nu au putut participa la simularea Evaluării Naționale, subliniind însă că acțiunea sindicală nu este îndreptată împotriva copiilor. Ei precizează că demersul lor urmărește obținerea unei finanțări corecte pentru educație și își exprimă dorința ca părinții să le fie alături. În același timp, consideră că nemulțumirile ar trebui direcționate către Guvern, pe care îl acuză de adoptarea unor măsuri defavorabile sistemului educațional, nu către profesori, care susțin că luptă pentru un învățământ de calitate pentru toți elevii.

De asemenea, sindicaliștii avertizează că, atât timp cât cadrele didactice sunt tratate necorespunzător de autorități, consecințele vor afecta și elevii.

În același context, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a s-a desfășurat în această săptămână în peste 97% dintre școli, însă 127 de unități nu au organizat-o din cauza boicotului profesorilor.