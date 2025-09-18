Extensia universitară Marghita a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” are o istorie și o evoluție cu adevărat remarcabile. A fost fondată printr-o colaborare excepțională între regretatul Rector fondator, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, și Prof. Gheorghiță Lupău, cu sprijinul comunității locale, care și-a dorit dintotdeauna să ofere tinerilor posibilitatea de a studia acasă.

Despre ce înseamnă Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pentru zona Marghitei și despre oferta educațională pentru anul universitar 2025-2026, Lect. univ. dr. DÁVID Katalin – Gabriela, coordonator al Extensiei Universitare UVVG Marghita ne-a oferit câteva informații cu adevărat importante.

Extensia UVVG Marghita se bucură de un parcurs interesant, în care ne-am bucurat de suportul unor oameni care au crezut în visul președintelui fondator, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Cu sprijinul conducerii UVVG Arad, în special al dnei rector Prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, alături de implicarea primarului actual, ec. Zsolt Demian, extensia Marghita a renăscut și continuă să crească, atât în ceea ce privește numărul de studenți, cât și prin calitatea programelor oferite.

Momentan, Extensia UVVG Marghita oferă un singur program de licență în cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie – specializarea Marketing. Este un program mereu actualizat, în pas cu tendințele pieței și nevoile mediului economic local. În ultimii ani, a crescut interesul pentru domeniul IT și pentru utilizarea inteligenței artificiale în afaceri. Colaborarea strânsă cu mediul de afaceri local permite să ifie dentificate rapid cerințele pieței și să adaptarea curriculumului, asigurând o formare profesională relevantă.

Extensia Marghita a găzduit recent vizite internaționale importante – din partea Ambasadei Republicii Turcia și a unei delegații din Zanzibar, în cadrul parteneriatului dintre UVVG Arad și Universitatea de Stat SUZA. Studenții au oportunitatea de a participa la mobilități internaționale prin Programul Erasmus, având acces la universități și instituții partenere din întreaga Europa. Studenții sunt încurajați să profite din plin de oportunități de dezvoltare.

În sesiunea din septembrie, la Extensia UVVG Marghita, este disponibil în continuare programul de Marketing. Însă, pentru noul an universitar, se intenționează autorizarea altor programe: Management și un program de masterat care să îmbine marketingul și managementul.

Înscrierile pentru această ultimă sesiune a anului universitar 2025=2026 se încheie în data de 21 septembrie 2025.