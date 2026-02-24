Ministerul Educației a anunțat că s-a aprobat programa pentru clasele a IX-a, pentru toate specializările, iar documentul va fi publicat mai întâi în Monitorul Oficial și, ulterior pe site.

Ministerul Educației a anunțat că s-a aprobat programa pentru clasele a IX-a, pentru toate specializările și că documentul va fi publicat mai întâi în Monitorul Oficial, după care va apărea și pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

„Documentele sunt rezultatul integrării de către membrii grupului de lucru pentru disciplina limba și literatura română a observațiilor și a propunerilor primite la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, atât în perioada în care propunerile de programe școlare au fost supuse procesului de transparență instituțională, cât și ulterior”, se mai arată pe site-ul Ministerului Educației.

În continuare, instituția menționează că la domeniul de conținut „Literatură” au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module de conținut, lăsând astfel la latitudinea profesorilor selectarea aspectelor pe care le consideră adecvate în funcție de profilul și nivelul clasei la care predau. De asemenea, au fost simplificate denumirile formelor literare aferente celor cinci module pentru a da posibilitatea profesorilor de a alege, din lista de recomandări, dintre mai mulți autori (și, în consecință, opere literare) pe acelea pe care le consideră relevante.

„Organizarea conținuturilor nu este guvernată exclusiv de criteriul cronologic, ci este articulată concomitent în funcție de criterii tematice, culturale, estetice și discursive, precum și în raport cu dezvoltarea progresivă a competențelor de lectură, interpretare, contextualizare și reflecție critică. Actuala formă a programelor de liceu pentru clasa a IX-a este menită să răspundă așteptărilor existente de la un document curricular de o asemenea importanță, care să exprime o viziune modernă și flexibilă asupra predării limbii și literaturii române pentru elevii din generațiile viitoare, în acord cu bunele practici din spațiul european. Mulțumim și pe această cale tuturor celor care și-au exprimat opiniile în spațiul public cu intenția de a oferi un feedback constructiv”, mai arată comunicatul.

Între timp, se fac pregătiri pentru lansarea licitaţiei de manuale, în primăvara acestui an. Noile programe de liceu şi noile manuale îi vizează pe elevii care întră în toamnă în clasa a a IX-a. Rămâne, însă, o veche întrebare: dacă la evaluările naționale și examenele de Bacalaureat subiectele sunt unice, atunci de ce nu avem și manual unice?

În lipsa unui ministru plin la Educaţie, noua programă la Limba şi Literatura Română a fost semnată de premierul Ilie Bolojan.

Noua programă ar păstra studiul cronologic al literaturii române, model care a fost intens criticat de unii profesori şi specialişti.

Pe lista autorilor care vor fi studiaţi: Grigore Ureche, Miron Costin, Alecsandri, Negruzzi, Creangă, Slavici, Caragiale.

Aprobarea programei deblochează întreg procesul şi deschide calea organizării, în primăvară, a licitaţiei de manuale.

Tot la finalul lunii martie ar urma să fie publicate restul programelor pentru clasele X-XII.

Premierul Ilie Bolojan, cel care a semnat programa la Limba şi literatura română, conduce interimar ministerul Educaţiei din data de 13 ianuarie.