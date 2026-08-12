Elevii care încep clasa a 9-a în anul școlar 2026-2027 vor studia după programe școlare complet modificate, aprobate de Ministerul Educației. Reforma curriculară aduce o reducere a volumului de materie și oferă profesorilor o flexibilitate mai mare pentru recapitulări și proiecte practice. O altă noutate majoră este eliminarea orei clasice de dirigenție, locul acesteia fiind luat de o disciplină obligatorie numită „Dezvoltare personală și consiliere”.

Schimbări majore și de proporții în sistemul de învățământ liceal din România, chiar de la începutul noului an școlar. Elevii care vor păși în clasa a 9-a în anul școlar 2026-2027 vor fi primii beneficiari ai unei reforme curriculare profunde. Ministerul Educației a aprobat noile programe școlare, care modifică radical atât conținutul disciplinelor, cât și modul în care se vor desfășura orele de curs. Noua metodă pune accentul pe înțelegerea noțiunilor, pe aplicarea practică a cunoștințelor și pe dezvoltarea unor competențe reale pentru viața de zi cu zi. Această reformă nu se va aplica direct la toate clasele, ci va fi introdusă etapizat. Prima vizată este generația care intră la liceu în această toamnă, urmând ca noile reguli să fie extinse treptat, în anii următori, la clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a, pe măsură ce acești elevi avansează. Una dintre cele mai importante modificări vizează direct activitatea cadrelor didactice de la clasă. Profesorii vor avea o flexibilitate mult mai mare în gestionarea timpului alocat fiecărei materii. O parte considerabilă din ore va putea fi dedicată consolidării cunoștințelor, recapitulărilor ample, exercițiilor aplicate și proiectelor de grup. Scopul este ca profesorii să nu mai alerge contracronometru pentru a parcurge o materie stufoasă, ci să adapteze ritmul la nevoile reale ale colectivului de elevi. Probabil cea mai vizibilă și comentată schimbare este dispariția orei clasice de dirigenție. În locul ei, în orar va apărea o nouă disciplină numită „Dezvoltare personală și consiliere”. Această materie are un rol mult mai amplu și va aborda competențele socio-emoționale ale adolescenților, orientarea școlară și profesională, educația pentru sănătate și gestionarea corectă a relațiilor. Oficialii din educație își doresc ca liceenii să nu mai fie bombardați cu un volum uriaș de informații teoretice într-un timp extrem de scurt. Documentele prevăd în mod expres reducerea încărcăturii informaționale, lăsând timp pentru gândire critică, colaborare și rezolvare de probleme concrete. Succesul acestei reforme, considerată cea mai importantă din ultimii ani, va depinde însă în totalitate de resursele din școli și de cursurile de formare de care vor beneficia profesorii pentru a aplica noile metode de predare.