Organizatorii competiției de robotică CNAPSYS CASH CUP au publicat programul oficial pentru cele 2 zile de concurs de la Zalău. Evenimentul debutează sâmbătă dimineața cu înscrierile și inspecțiile tehnice ale roboților, urmate de meciurile de calificare. Duminică este ziua decisivă, dedicată fazelor finale, selecției alianțelor și premierii celor mai bune echipe din țară.

S-a stabilit programul complet pentru cele 2 zile intense ale competiției CNAPSYS CASH CUP de la Zalău. Evenimentul este structurat extrem de riguros pentru a asigura corectitudinea și spectacolul pe terenul de joc.

În prima zi a competiției, sâmbătă, activitatea începe dis-de-dimineață. Între orele 8:00 și 9:00 are loc înregistrarea oficială a echipelor sosite în municipiu. Imediat după finalizarea înscrierilor, de la ora 9:00 și până la ora 11:00, organizatorii vor efectua inspecțiile tehnice obligatorii pentru a verifica dacă toți roboții respectă standardele stricte de siguranță și construcție. Festivitatea oficială de deschidere, urmată direct de ședința tehnică cu driverii și antrenorii, este programată între orele 11:00 și 12:00. Emoțiile primei etape cresc începând cu ora 12:00, când pornesc primele meciuri oficiale de calificare. După o binemeritată pauză de prânz programată între orele 13:30 și 15:00, echipele revin pe teren. Runda a doua de calificări se va întinde pe parcursul a 3 ore, mai exact între orele 15:00 și 18:00. Ziua de sâmbătă se va încheia oficial la ora 20:00, odată cu închiderea sălii de concurs.

Cea de-a doua zi, duminică, aduce faza cea mai fierbinte a competiției. Motoarele roboților pornesc din nou la ora 8:00 pentru ultima serie de meciuri de calificare, programată să dureze până la ora 10:00. Un moment cheie al strategiei are loc între orele 10:30 și 11:00, când se deschid oficial selecțiile pentru alianțe, o etapă tactică în care echipele își aleg partenerii pentru fazele superioare. Primele meciuri din Playoff se vor juca între orele 11:00 și 12:30. După o nouă pauză de masă între orele 12:30 și 13:30, fazele eliminatorii continuă în intervalul orar 13:30-15:00. Evenimentul se apropie de final cu o scurtă pauză de relaxare de o oră, iar punctul culminant este programat între orele 16:00 și 18:00, interval dedicat festivității de închidere și premierii oficiale a marilor câștigători ai ediției 2026.

📸 Sursa foto: Facebook – CNapSys – Connect in an Intelligent Way