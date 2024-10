Programul de guvernare al PNL în domeniul infrastructurii rutiere reprezintă un angajament clar pentru modernizarea și extinderea rețelei de transport, cu scopul de a asigura o conectivitate mai bună între regiunile țării și de a susține creșterea economică pe termen lung.

Anul 2020 a marcat un moment crucial în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii în România, fiind anul de debut al marilor proiecte de infrastructură rutieră. Sub guvernarea Partidului Național Liberal, sectorul transporturilor a fost revitalizat, dobândind un dinamism esențial care a transformat acest domeniu într-un motor al economiei naționale. Această direcție strategică a PNL a reactivat investițiile în infrastructura de transport, punând bazele pe care România își va reclădi economia în următorii zece ani.

În contextul crizei economice provocate de pandemia de COVID-19, guvernul liberal a implementat un plan amplu, structurat pe trei direcții esențiale:

Guvernul liberal a deblocat proiecte importante pe toate cele patru moduri de transport, însă accentul principal a fost pus pe infrastructura rutieră. Printre cele mai notabile proiecte se numără:

Toate aceste proiecte de infrastructură rutieră nu doar că au fost inițiate sau deblocate, dar au contribuit la crearea unui număr semnificativ de șantiere active în toate regiunile istorice ale țării: Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Anul 2020, sub guvernarea PNL, a fost anul în care s-au pus bazele pentru o infrastructură modernă și eficientă, care va susține dezvoltarea economică a României pentru următoarele decenii.

„Primul pariu pe care l-am și câștigat, a fost ambiția de a ține șantierele deschise. Acum pare puțin lucru,dupa 4 ani, dar vă spun a fost crunt. România avea de recuperat decalaje mari in materie de infrastructură. Nu ne permiteam un an pierdut. Antreprenorii au avut toate condițiile create pentru a avea front de lucru și a avansa aceste proiecte. Și am reusit. Am asigurat toate condițiile ca proiectele să fie implementate, să nu mai existe blocaje iar anul 2020 să nu fie un an compromis. În anul 2020 niciun proiect nu a stat pe loc: Sibiu- Pitești, VO Timișoara Sud, Autostrada Transilvania, DX Craiova -Pitesti, sunt doar câteva exemple.”, transmite Lucian Bode.