Programul Rabla nu va fi eliminat de la finanţare. Ministrul Mediului a precizat că a prezentat partidelor faptul că programul Rabla este finanţat din certificatele de gaze cu efect de seră, fapt ce nu afectează structura deficitului în România şi dependenţa producătorilor români de acest program, respectiv Dacia şi Ford, companii cu zeci de mii de angajaţi.

Ministrul Mediului a fost întrebat dacă există riscul să fie suspendat programul sau să piardă o anumită parte din finanţare.

”Am discutat ieri cu colegii din coaliţie şi despre programul Rabla Am explicat faptul că programul Rabla este finanţat din certificatele de gaze cu efect de seră, fapt ce nu afectează structura deficitului în România. Am mai explicat dependenţa producătorilor români de acest program. Mă refer aici la cele două mari companii, respectiv Dacia şi Ford, companii cu zeci de mii de angajaţi, ce au un tip de structură a business-ului dependentă într-o măsură mai mică sau mai mare de programul RABLA. Am mai explicat că dacă statul român va decide chiar şi să nu mai financeze acest program, acest lucru ar trebui să se întâmple gradual şi nu de pe o zi pe alta. Şi speranţa mea este aceea că programul Rabla va continua”, a spus ministrul.