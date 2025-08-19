Programul Rabla Tractoare se suspendă oficial până la data de 31 decembrie 2025, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență pus în consultare publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul de OUG prevede măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale, iar printre acestea se află suspendarea tuturor procedurilor privind evaluarea proiectelor și programelor, inclusiv a celor care urmau să fie lansate în perioada menționată la Administrația Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Tractoare oferea fermierilor o sumă de 55.000 euro, cu TVA inclus, pentru achiziția de tractoare și mașini agricole autopropulsate, inclusiv a accesoriilor aferente.

Bugetul alocat inițial era de 500 de milioane de lei, iar prima sesiune de depunere a cererilor, programată în luna mai, a fost anulată din cauza unui blocaj al aplicației.

Proiectul de OUG urmează să fie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Până la data de 31 decembrie 2025, nu există niciun cadru legal care să permită derularea programului, iar sesiunea de depunere a cererilor rămâne anulată.

După această dată, se va decide modul în care programul va fi reluat și bugetat pentru anul următor, pentru a putea fi pus în practică.

În același timp, proiectul prevede că programele Rabla Plus și Rabla Clasic vor putea obține finanțare, însă doar în limita a 200 de milioane de lei.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autorizat să lanseze programe pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor rutier nepoluante și eficiente energetic, în perioada 2025-2030, în limita sumei menționate.

„Prin excepție se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, arată proiectul de OUG.

De asemenea, în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba, prin memorandum, derularea unuia sau a mai multor proiecte sau programe, cu eventuală redimensionare a alocării financiare.