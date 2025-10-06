La sediul Consiliului Județean Sălaj s-a desfășurat ședința Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Proiectul de punere în valoare a Complexului Arheologic Porolissum a fost tratat cu o atenție deosebită.

Au fost prezenți autoritățile publice , instituțiile și organismele ale căror reprezentanți au calitatea de membri cu drept de vot, și observatori.

În deschiderea evenimentului, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a subliniat rolul esențial al fondurilor europene în dezvoltarea județului și în crearea de oportunități reale pentru comunități. Totodată, a prezentat Comitetului și reprezentanților Comisiei Europene principalele proiecte ale județului. Printre acestea, un loc central l-a ocupat proiectul de punere în valoare a Complexului Arheologic Porolissum, o investiție de importanță majoră nu doar pentru Sălaj, ci și pentru întreaga regiune și pentru România.