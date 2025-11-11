Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu susţine că trebuie să existe fermitate maximă, din partea organelor care aplică legea, şi anunţă că există două proiecte de acte normative care ar pedepsi mai aspru crimele care au la bază motive josnice, inclusiv cele legate de gen.

”Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă, pentru infracţiuni de suprimare a vieţii care sunt justificate, între ghilimelele, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o iniţiativă la nivelul Parlamentului care doreşte să consacre explicit şi distinct în legislaţia penală din România o incriminare a infracţiunii de femicid”, a declarat ministrul Radu Marinescu, la Digi 24.

Ministrul Justiției subliniază că actuala legislaţie, deşi imperfectă, are prevederi care pot să apere victimele aflate în situaţii similare cu cea a femeii care a fost ucisă, într-o comună din județul Teleorman.

”Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. (…) Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Voi solicita, în virtutea rolului constituţional şi legal care îmi revine (…) Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că, deși nu poate interveni în modul în care se desfășoară dosarele judecătorești, are responsabilitatea de a supraveghea respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și, pe baza acestei atribuții, poate solicita informații despre gestionarea unei situații