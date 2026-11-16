Proiect de cercetare medicală de anvergură la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Cu o finanțare europeană de peste 18 milioane și jumătate de lei, instituția coordonează un consorțiu format din specialiști din mediul academic, clinic și industrial pentru a dezvolta soluții sinbiotice personalizate, asistență de inteligență artificială, destinate pacienților oncologici.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad derulează cel mai amplu proiect propriu de cercetare în domeniul sănătății, o inițiativă menită să îmbunătățească viața pacienților diagnosticați cu acțiuni oncologice. Proiectul are o valoare totală de peste 18 milioane și jumătate de lei, dintre care peste 16 milioane de lei finanțare nerambursabilă prin Programul Sănătate.

Demersul reunește mediul universitar, unități medicale și parteneri din industria farmaceutică. Alături de universitate, în proiect sunt implicate Centrul Medical Laser System, compania Vitalia K și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Rectorul instituției de învățământ superior, profesor universitar doctor Coralia Adina Cotoraci, a subliniat la lansarea oficială a proiectului că, dincolo de laboratoare și tehnologii avansate, în centrul acestor cercetări se află omul și nevoia de a transforma creșterea în sprijinul real pentru bolnavi.

Concret, cercetătorii vor analiza microbiota intestinală, modificată de boală și de tratamente specifice, în cazul a 3.500 de pacienți oncologici. Cu ajutorul inteligenței artificiale, echipa de specialitate va construi un model digital al microbiotei pentru a identifica formule de sinbiotice adaptate diferitelor tipuri de cancer. Ulterior, trei dintre aceste formule vor fi evaluate într-un studiu clinic la care vor participa 300 de pacienți, pentru a verifica siguranța și tolerabilitatea. Scopul principal este ca bolnavii să suporte mai ușor tratamentele oncologice agresive și să mențină echilibrul digestiv.

La finalul perioadei de implementare, rezultatele cercetării urmează să fie transformate în trei produse sinbiotice inovatoare, fabricate în România, care să poată ajunge pe piață în sprijinul pacienților.