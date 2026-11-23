Guvernul face primul pas concret spre reforma administrativă. Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică proiectul privind comasarea voluntară a localităților, act normativ ce prevede reducerea a impozitelor locale timp de 5 ani și fonduri de milioane de lei pentru investiții în comunități care acceptă unirea.

Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică proiectul de ordonanță privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Documentul propune stimulente financiare importante pentru localități care decid să se unească: impozitele pe clădiri și terenuri intravilane ar urma să fie reduse cu 50 la sută, timp de 5 ani, program cu 1 ianuarie 2029, iar statul va compensa integral sumele neîncasate la bugetele locale.

În plus, prin Programul START, care are un buget total de 4 miliarde de lei, fiecare localitate care alege comasarea ar urma să primească cel puțin 4 milioane de lei pentru a investi în rețele de apă, canalizare, gaze, drumuri, școli, grădinițe sau dispensare. Prioritate la finanțare vor avea comunele care ajung, după unire, la cel puțin 2.500 de locuitori.

Procedura se poate aplica pentru 2 sau mai multe comune, orașe ori municipii vecine din același județ. Totul pornește de la votul cu majoritate absolută în consiliile locale, urma obligatoriu de un referendum prin care cetățenii primesc acordul. Dacă rezultatul este validat, Ministerul Dezvoltării are la dispoziție 30 de zile pentru a elabora proiectul de lege ce va fi trimis în Parlament.

Primele referendumuri ar putea fi organizate în 2027, astfel încât la alegerea locală din 2028 comunități reunite să aleagă primarii și să consilieze în noua formulă. Autoritățile dau asigurări că în fostele reședințe vor rămâne puncte de lucru pentru eliberarea actelor, iar cărțile de identitate, permisele și certificatele de înmatriculare vor păstra valabilitatea.

Potrivit reprezentanților Guvernului, prima etapă a reformei vizează 426 de comune cu sub 1.500 de locuitori, scopul fiind reducerea cheltuielilor administrative și oferirea unor servicii publice mai bune. Paralel cu acești demers, Executivul constituie un comitet interministerial pentru reorganizarea administrației centrale și a companiilor de stat, a să analizeze preliminară ar urma să fie finalizată până la 20 ianuarie 2027.