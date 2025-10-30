Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău este, de acum, complet modernizată și dotată la cele mai înalte standarde. Proiectul derulat de Consiliul Județean Sălaj, finanțat din fonduri europene, s-a încheiat cu livrarea ultimului lot de echipamente, marcând un pas important în dezvoltarea infrastructurii medicale din județ. Proiectul „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” a ajuns la final. În această săptămână a fost livrat ultimul lot de echipamente, format din 24 de tărgi pentru adulți, marcând încheierea investiției realizate de Consiliul Județean Sălaj cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Unitatea de Primiri Urgențe a fost dotată cu echipamente moderne, printre care se numără monitoare de funcții vitale, un computer tomograf, aparat de radiografii RX, ultrasonograf portabil cu sondă endovaginală, precum și tărgi pentru pacienți supraponderali și scaune de tratament.

Investiția, în valoare totală de aproximativ 24 de milioane de lei, contribuie la consolidarea infrastructurii medicale a județului Sălaj și oferă personalului medical acces la tehnologie de ultimă generație, menită să asigure intervenții rapide și îngrijiri sigure pentru pacienți.