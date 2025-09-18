Vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat la Palatul Victoria proiectul de reformă al administrației locale.

Vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat la Palatul Victoria proiectul de reformă al administrației locale. La întâlnire nu a mai reușit să ajungă premierul Ilie Bolojan, deși își dories acest lucru.

La discuții au participat reprezentanții primarilor și consiliilor județene, iar principala temă a fost situația posturilor din administrația locală în contextul obiectivului de reducere a cheltuielilor și creșterea eficienței.

Guvernul a venit cu două propuneri concrete pentru reducerea cheltuielilor în administrația locală. Lia Olguța Vasilescu, președintele Asociației Municipiilor din România și primarul Craiovei, a explicat opțiunile prezentate:

„În principiu, cele două variante sunt: fie se face o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT, ceea ce nu este convenabil, în special pentru cei corecți, pentru că sunt unii care au un număr redus de personal și atunci să facă și ei aceeași reducere de 10% cu ceilalți care, poate, au mai mulți angajați sigur, că nu este corect.” A doua variantă prevede „ca din totalul posturilor să fie o reducere de 40%, cu o frână de 20% din cele ocupate deja. Cu alte cuvinte, să nu fie disponibilizări mai mari de 20% din posturile efectiv ocupate”, a explicat Vasilescu.

Pe baza datelor transmise de unitățile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situație completă care cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate și al celor vacante. Analiza arată și numărul posturilor ocupate în funcție de serviciile publice pe care le oferă: evidența persoanei, poliția locală, asistența socială, asigurarea derulării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Președinta AMR s-a referit la viziunea propusă de PSD pentru reforma administrației locale, care prevede o reducere graduală bazată pe o schemă privind numărul de angajați din UAT-uri stabilită în funcție de numărul de locuitori și de capacitatea acestora de a-și asigura fondurile pentru funcționare.

„Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după ședința de coaliție, în care am spus că dacă reducerea nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime, aprobate, ajungem în situația în care foarte multe primării, efectiv, nu vor mai putea funcționa”, a subliniat Lia Olguța Vasilescu.

Vasilescu a punctat că nicio primărie nu seamănă cu alta în ceea ce privește schemele de personal: „Am prezentat și astăzi faptul că nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislația așa a fost. Adică, la Sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgați în schema de personal; la Sectorul 3, domnul Negoiță are pe cei care se ocupă de spațiile verzi în schema de personal, cluburile sportive în schema de personal.”

Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național SCOR, a declarat că discuția cu partea guvernamentală a fost „una bună, cu pronunțat caracter tehnic”. El a cerut să fie pusă la dispoziție baza de date rezultată din centralizarea situației posturilor la nivel național și o analiză separată pentru comune.

Referitor la continuarea mișcărilor de protest, Cârlan a precizat că, după consultarea liderilor de grupe sindicale, „în procent de 96% s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest”.

Pe agenda consultărilor s-a aflat și continuarea investițiilor din fonduri naționale și europene. Reprezentanții Guvernului au menționat că finanțarea proiectelor susținute prin PNRR va fi prioritizată și că se va asigura predictibilitate și transparență pentru susținerea investițiilor din Programul „Anghel Saligny”.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că nu poate vorbi de o formă finală a proiectului, întrucât premierul Ilie Bolojan nu a fost prezent la discuții: „Deocamdată, nu pot să vă spun nimic, pentru că domnul premier nu a fost prezent la această dezbatere ca să ne spună dacă se acceptă aceste propuneri pe care noi le-am făcut sau nu.”