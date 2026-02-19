Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de „reformă” în administrația publică centrală, proiect care include o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal, cu unele excepții.

După luni întregi de amânare, coaliția de la Putere a prezentat public proiectul de reformare a administrației publice centrale. Pentru anul în curs autorii proiectului estimează un impact bugetar de minus 1,64 miliarde de lei pe partea de cheltuieli, respectiv o medie anuală de peste trei miliarde de lei reduse de la cheltuieli în următorii patru ani.

Discuțiile din coaliția de la guvernare au început la scurt timp după lansarea „Pachetului I” de măsuri menite să salveze bugetul, în august anul trecut fiind vehiculată de către premierul Ilie Bolojan numărul de peste 80.000 de posturi, dintre care doar aproximativ 17.000 erau ocupate.

„Se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%. Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii. De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță. Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calul la efectuarea reducerii totale de 10%”, se precizează în documentul public.

Principalele prevederi din proiect:

-Măsurile de reducere a cheltuielior de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

În cazul ordonatorilor principali de credite care deja au redus cheltuielile de personal în 2025 (comparativ cu 2024) reducerea de 10% se ajustează corespunzător ca diferență dintre procentul de 10% și procentul de economii efectiv realizat în anul 2025.

-Având în vedere faptul că la nivelul anului 2025 au fost adoptate măsuri de reducere a cheltuielilor de funcționare, al căror impact, în anul 2026 și următorii, conduce la economii și ținând cont de vulnerabilitățile și provocările din domeniile sănătate, educație, apărare, ordine publică și securitate națională, precum și din domeniul cultură, următoarele instituții au fost exceptate: instituțiile din învățământul de stat, spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională.

-Se propune introducerea unei flexibilități sporite în organizarea serviciilor publice de asistență socială, prin stabilirea unor niveluri minime de organizare („minimum direcție” sau „minimum serviciu”), precum și prin menținerea posibilității ca autoritățile administrației publice locale să decidă forma organizatorică adecvată – compartiment funcțional, serviciu, direcție sau direcție generală – în funcție de structura demografică și de indicatorii socioeconomici specifici fiecărei localități.