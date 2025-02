La Casa Fotbalului din București s-a desfășurat tragerea la sorți a barajelor pentru promovarea în Liga 3, în sezonul competițional 2025-2026.

Liga 3 va primi 21 de echipe noi, care vor fi desemnate în urma barajelor de promovare. La această fază participă 42 de echipe, reprezentantele fiecărui județ, desemnate de asociațiile județene de fotbal. Meciurile au loc în sistem tur-retur, după următorul program: prima manșă: 22 iunie 2025, ora 18:00, iar returul: 29 iunie 2025, ora 17:30

Pentru o organizare echitabilă, echipele au fost repartizate în 7 regiuni, fiecare cu câte 6 județe, iar tragerea la sorți a stabilit următoarele dueluri:

Regiunea Nord-Est: Vaslui vs. Botoșani, Neamț vs. Iași, Suceava vs. Bacău

Regiunea Nord-Vest: Bihor vs. Cluj, Sălaj vs. Satu Mare, Maramureș vs. Bistrița-Năsăud

Regiunea Centru: Sibiu vs. Harghita, Mureș vs. Brașov, Alba vs. Covasna

Regiunea Vest: Mehedinți vs. Hunedoara, Arad vs. Caraș-Severin, Timiș vs. Gorj

Regiunea Sud-Vest: Dâmbovița vs. Olt, Teleorman vs. Vâlcea, Dolj vs. Argeș

Regiunea Sud: București vs. Prahova, Ialomița vs. Giurgiu, Călărași vs. Ilfov

Regiunea Sud-Est: Constanța vs. Vrancea, Buzău vs. Brăila, Galați vs. Tulcea

Asociaţiile Judeţene de Fotbal, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al Federației Române de Fotbal, în scris, până la data de 15 iunie 2025, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă, copia Certificatului de clasificare obținut în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator care atestă faptul că echipa campioană are cel puţin Categoria III – Bronze şi lista tuturor cluburilor care au fost clasificate în cadrul procesului de Evaluare a cluburilor de copii și juniori din fotbalul amator.

Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul Campionatului Ligii 4 pe locul 1 în fiecare județ sau în Municipiul București. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat de Identitate Sportivă eliberat de MTS, nu a obţinut minim Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplineşte condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

De asemenea, jocurile de baraj nu se vor disputa nici în situaţia în care AJF/AMFB nu îndeplineşte obligaţia de a deţine cel puţin 5 cluburi afiliate care au obținut minim Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator.

Pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţi va fi făcută doar între cele şase echipe, stabilindu-se astfel cele trei jocuri de baraj din fiecare regiune. Prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare a jocului tur, returul urmând să se desfăşoare pe terenul echipe adverse, care va dobândi calitatea de organizator al jocului.

Întrucât a fost eliminat principiul avantajului golului marcat în deplasare la jocurile eliminatorii disputate în dublă manşă, în situaţia în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se menţine, la puncte și golaveraj, jocul retur se va prelungi cu două reprize de câte 15 minute. În cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa câştigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare, în conformitate cu Legile Jocului.