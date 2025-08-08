Guvernul analizează o creștere drastică a bazei de impozitare pentru taxele și impozitele locale începând cu 1 ianuarie 2026. O majorare de 70% ar afecta milioane de proprietari, iar impactul ar fi resimțit direct în buzunarul cetățenilor.

Executivul ia în calcul o majorare cu 70% a valorii de impozitare care stă la baza calculului taxelor locale. Această modificare vizează mai multe tipuri de impozite și ar urma să se aplice uniform, începând cu anul fiscal 2026.

Impozitul pe clădiri este unul dintre cele mai afectate. El este calculat în funcție de suprafața construită, zona de amplasare și cota stabilită de autoritatea locală.

Autoritățile locale vor putea adapta noile valori în funcție de politicile proprii, însă grila fiscală va fi impusă de la centru. Noua bază de impozitare urmează să fie anunțată oficial până la 1 septembrie 2025, pentru ca primăriile să aibă timp să aplice modificările.

Potrivit discuțiilor din cadrul Guvernului, următoarele taxe și impozite sunt vizate de ajustarea în sus a bazei de calcul:

Impozitul pe clădiri (rezidențiale și nerezidențiale);

Impozitul pe terenuri;

Impozitul pe mijloacele de transport;

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

Taxele pentru utilizarea mijloacelor de reclamă și publicitate;

Impozitul pe spectacole;

Taxele speciale aplicate local;

Alte taxe locale, stabilite de autoritățile publice.

Aceste măsuri vin într-un context de presiuni bugetare accentuate, în care Guvernul urmărește consolidarea fiscală și creșterea veniturilor colectate la bugetul local și central.

Pentru populație, o asemenea majorare va însemna cheltuieli anuale semnificativ mai mari, în special în orașele mari sau în zonele centrale, unde impozitele sunt deja la cote ridicate. Proprietarii de apartamente și case vor fi cei mai expuși, dar nici cei care dețin terenuri, garaje sau autoturisme nu vor fi ocoliți.

Pentru administrațiile locale, însă, această reformă ar aduce o creștere considerabilă a veniturilor proprii, într-un moment în care multe primării se confruntă cu subfinanțare. Fondurile suplimentare ar putea fi redirecționate către investiții locale, infrastructură sau servicii publice, dacă măsurile sunt gestionate eficient.

Guvernul are în plan să finalizeze proiectul de modificare a grilei de impozitare până la 1 septembrie 2025, astfel încât noile reguli să poată fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.

Aceasta este doar o propunere în stadiu incipient, dar , dacă se concretizează, va marca cea mai mare ajustare fiscală locală din ultimii ani, cu impact direct asupra tuturor cetățenilor și companiilor care dețin proprietăți.