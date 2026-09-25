Revoltă în rândul tinerilor din Sălăj și din întreaga țară! După ce Senatul a adoptat proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, Consiliul Național al Elevilor anunță sau acțiune de protest de amploare. Luni, 28 septembrie 2026, elevii sunt îndemnați să vină la cursuri îmbrăcați în negru, taxând dur lipsa de consultare din partea decidenților politici.

Tensiunile ating cote maxime în sistemul de învățământ românesc, după ce Senatul a adoptat recent un proiect de lege care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii. Decizia legislativului a stârnit un val puternic de nemulțumire în rândul tinerilor, care acuză că au fost complet ignorați. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj, în concordanță cu structura națională, reclamă public că reprezentan elevii nu au fost invitați la dezbateri și nu au fost consultați în niciun moment de depunere a proiectului, deși actul normativ îi vizează în mod direct. În semn de protest față de această măsură și față de ignorare voluntară a vocii lor, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe toți elevii din țară să participe luni, 28 septembrie 2026, la un protest vestimentar și să vină la școală îmbrăcați în negru. Această culoare va fi purtată ca un simbol al solidarității asumate, reprezentanții elevilor subliniind că fiecare tânăr se poate alătura acțiunilor în propriul stil, folosesc hainele pe care le are deja sau purtând chiar și un articol singur vestimentar negru.

Reprezentanții tinerilor din Sălaj desființează argumentele politicienilor printr-un mesaj tranșant: „Educația nu se repară la croitorie”. Aceștia explică faptul că prioritățile sistemului ar trebui să fie cu totul altele, nu obligativitatea unei vestimentații standard. În județul Sălaj, inițiativa a prins rapid contur, iar cea mai mare parte a liceului a achiesat deja această formă de manifestare.

Totuși, acțiunea tinerilor nu a rămas fără eco în rândul conducerilor unităților de învățământ. Chiar dacă este vorba despre un protest pașnic, în unele licee din Zalău au început deja să apară „atenționări” oficiale pe holuri, prin care se reamintește că regulamentul intern prevede obligativitatea uniformă, iar nerespectarea ei atrage sancțiuni.

Aceste măsuri restrictive la nivel local se lovesc însă de legislația națională clară care protejează elevii în astfel de situații. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar , aprobat în anul 2024, stipulează explicit la Articolul 183, alineatul (2) că în școli sunt strict interzise sancționarea sau limitarea accesului la cursuri al elevilor care nu poartă uniformă unității de învățământ.

Deși tinerii cunosc aceste reguli, momentul ales pentru afișarea acestor mesaje este interpretat de mulți ca încercare subtilă de intimidare a protestatarilor. Dincolo de regulament scrise, o astfel de reacție rigidă ridică semne de întrebare: în loc să fie încurajați să exprime nemulțumirile într-un mod civic și non-violent, elevilor li se răspunde prin măsuri restrictive, ratându-se o oportunitate pedagogică esențială de a și învăța ce înseamnă dialogul, dreptul la replică și o formă pașnică de protest.