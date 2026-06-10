Tensiuni majore în magistratură, cu un puternic impact în județul nostru. Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Zalău s-a întrunit de urgență în ședință și a adoptat o hotărâre prin care își exprimă îngrijorarea față de noul proiect de lege privind salarizarea din sistemul public. Magistrații zălăuani avertizează că modificările legislative afectează grav independența justiției și nu exclud o blocare totală a activității.

Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Zalău a emis un comunicat de presă oficial, semnat de judecătorul Călin-Ionuț Rolnic, în calitate de înlocuitor al purtătorului de cuvânt. Documentul reflectă deciziile luate pe data de 9 iunie 2026, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. În cadrul acestei întâlniri, magistrații din municipiu au analizat observațiile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Înalta Curte de Casație și Justiție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În urma dezbaterilor, a fost adoptată în unanimitate Hotărârea numărul 2 din 2026. Prin acest act, judecătorii din Zalău denunță în mod direct degradarea constantă a statului de drept și resping ferm orice formă de subordonare a puterii judecătorești față de factorul politic. Totodată, magistrații au respins dispozițiile referitoare la salarizare cuprinse în noul proiect legislativ și au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să activeze toate instrumentele instituționale, inclusiv cele de la nivel internațional, pentru a apăra independența sistemului judiciar.

Cel mai important avertisment lansat de la nivel local este cel legat de funcționarea instanței. Adunarea Generală a amânat pentru o ședință viitoare analiza și adoptarea unor măsuri concrete de protest, precizând în mod clar că pe masă se află inclusiv posibilitatea suspendării temporare a activității de judecată. Magistrații zălăuani reamintesc publicului că independența justiției este o garanție pentru cetățeni.

Prin această poziție radicală și unanimă adoptată la nivelul municipiului Zalău, magistrații din județul nostru se aliniază nemulțumirilor de la nivel național și trag un semnal de alarmă critic, demonstrând că sunt dispuși să recurgă la măsuri extreme de blocare a instanțelor pentru a bloca orice ingerință politică în sistemul judiciar românesc.