Sindicatul Național Finanțe Publice SindFISC anunță o nouă acțiune de protest de amploare la nivel central, îndreptată împotriva proiectului noii legi a salarizării. Angajații din sistemul financiar-fiscal acuză că forma actuală a documentului este profund dezavantajoasă pentru ei. Sindicaliștii cer o grilă de salarizare complet separată pentru administrația fiscală și avertizează ministerul că, în lipsa unei soluționări rapide a revendicărilor, sunt pregătiți să declanșeze oficial conflictul colectiv de muncă la nivelul întregii instituții.

Această nouă acțiune de la nivel central se înscrie în seria celor 11 proteste organizate deja în teritoriu pe parcursul ultimelor 60 de zile. Sindicaliștii au ținut să precizeze că, la fel ca și manifestațiile anterioare, și acest protest se va desfășura strict în afara programului de lucru. Decizia a fost luată din respect față de contribuabili și față de importanța activității desfășurate în birourile fiscale, astfel încât exprimarea nemulțumirilor să nu afecteze în niciun fel activitatea cetățenilor sau a mediului economic din România.

Reprezentanții SindFISC atrag atenția că ANAF are un rol strategic esențial în funcționarea statului. Este instituția care asigură resursele financiare vitale pentru domenii cheie precum siguranța, sănătatea și educația. Din acest motiv, sindicaliștii consideră că sistemul financiar reprezintă fundamentul public și ar trebui să beneficieze de un regim juridic și salarial distinct față de celelalte categorii de bugetari. Această diferențiere nu este văzută ca un privilegiu, ci ca o recunoaștere a complexității tehnice, o măsură obligatorie pentru a opri migrarea masivă a specialiștilor din ANAF către companiile din sectorul privat.

Marea nemulțumire a angajaților este că actualul proiect al legii salarizării, publicat în luna mai în procedură de transparență decizională, nu respectă angajamentele asumate de autorități în ultimii 3 ani. Consultările cu Ministerul Muncii au avut până acum un caracter pur formal și au ignorat realitatea din teren. Situția este extrem de tensionată, în condițiile în care această nouă lege a salarizării este un jalon extrem de important asumat de România prin PNRR, fiind direct legată de deblocarea fondurilor europene. Cu toate acestea, finanțiștii avertizează că nu vor ceda și vor merge până la blocarea activității dacă grila lor salarială nu va fi modificată.