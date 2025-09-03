Confederațiile sindicale din județul Sălaj au organizat un protest în fața Instituției Prefectului, ca reacție la măsurile luate de actualul guvern. Evenimentul este coordonat de liderii mai multor sindicate, care au înaintat prefectului județului Sălaj, Claudiu-Cristian Bîrsan, doleanțele lor.

Protestul care a fost programat pentru data de 3 septembrie, începând cu ora 10:00, în fața Instituției Prefectului județului Sălaj, a reușit să adune aproximativ 200 de persoane, reprezentând toate confederațiile sindicale participante.

Participanții la protest și-au expus, decent dar ferm, motivele care i-au determinat să ajungă la forma de protest:

Liderii confederațiilor sindicale au fost primiți de prefectul județului Sălaj, Claudiu-Cristian Bîrsan, care a mediat conflictual, încercând să găsească soluțiile cele mai potrivite.