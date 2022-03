Industria farmaceutica poate intampina mari piedici in a mentine un mediu adecvat pentru cercetare, dezvoltare, stocare si transport de produse. Este suficient ca un singur element din intreg circuitul sa cedeze sau sa nu fie monitorizat corespunzator, ca intregul stoc de produse sa fie compromis. Unul din trei produse farmaceutice la nivel mondial este pus in pericol de fluctuatiile de temperatura aparute in lantul frigorific, tocmai din aceste motive. Consecintele sunt deopotriva financiare si cu implicatii in sanatatea oamenilor.

Cum pot fi evitate distrugerile?

Desigur, reguli care sa vorbeasca despre modul in care produsele farma trebuie sa fie fabricate, depozitate si transportate exista, doar ca, de cele mai multe ori, situatia este de asa natura incat nu pot fi aplicate. Riscurile trebuie sa fie, totusi, pe cat posibil eliminate. Se impune, astfel, minimizarea deteriorarii unor astfel de produse de catre toti cei care sunt implicati in productia, pastrarea si distribuirea lor. Este nevoie de sisteme de monitorizare pentru umiditate si temperatura de ultima generatie, care sa aiba constant situatia sub control si sa semnaleze orice eventuale riscuri si probleme aparute. Transmitatoarele Ellab.ro au fost special create sa monitorizeze 24/7, oriunde si oricand, nivelurile de temperatura si umiditate, si sa notifice instant neregulile depistate. Umiditatea indica prezenta vaporilor de apa in aer, care pot afecta diverse procese, si al carei nivel este monitorizat cu un astfel de sistem. Senzorii de temperatura masoara temperatura corespondenta unui mediu sau a unei suprafate. Un control precis al temperaturii este si el esential intr-un astfel de mediu.

Este posibil, totusi, sa fie nevoie si de alte tipuri de masuratori, numai ca tehnologia a avansat suficient cat sa le poata face pe toate. Echipamentele existente acum in industria farmaceutica pot monitoriza si valida aproape orice tip de parametri, de la nivelul de CO2 sau ozon, la nivelul de radiatii UV. Lipsa unui astfel de sistem sau prezenta unuia neconform standardelor de performanta si calitate intr-un laborator ori intr-un depozit poate duce la compromiterea unui intreg stoc de produse. Prezenta unuia care sa raspunda necesitatilor actuale nu este doar utila, ci si necesara, atat pentru siguranta si binele companiilor producatoare si distribuitoare, cat si pentru cea a oamenilor. Sistemele de temperatura si umiditate vin cu intervale de masurare a temperaturii, respectiv umiditatii, cu o acoperire mare in camp deschis si compatibilitate cu alte sisteme deja existente, pentru ca schimbul de informatii sa fie unul facil. Unele au si un ecran LCD, care permite citirea mai usoara a datelor transmise. Sistemele de monitorizare pentru umiditate si temperatura sunt o solutie fiabila si flexibila pentru procese simplificate.

Acestea fiind spuse, garantia ca eventuale daune, atat la nivel de populatie, cat si la nivel de industrie, nu vor aparea, nu poate sa vina decat din echipamente performante, adecvate pentru monitorizarea si validarea tuturor proceselor. Laboratoarele si depozitele farma au nevoie de „ochi” fixati in permanenta asupra acestor medii, si ei nu pot fi intotdeauna umani. Tehnologia vine sa ajute si o face atat de bine!

Sursa foto: unsplash.com