Sărbătoare de neuitat pentru credincioșii din localitatea Preoteasa, care au participat în număr mare la sfințirea noii lor biserici. La finalul rânduielii liturgice, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a transmis un mesaj plin de profunzime și sensibilitate celor prezenți. Ierarhul a subliniat valoarea spirituală a noului locaș de cult, explicând că, din momentul sfințirii, biserica încetează să mai fie doar o construcție realizată de oameni și devine însuși darul lui Dumnezeu pentru comunitate.

Emoție, rugăciune și o atmosferă de profundă înălțare spirituală la Preoteasa, unde sfințirea noii biserici sa încheiat cu un cuvânt de învățătură de sau rară frumusețe, rostit de Preasfințitul Părinte Benedict. Într-un stil caracterizat prin blândețe și o putere deosebită de a ajunge la inimile oamenilor, ierarhul Sălajului a tălmăcit înțelesurile adânci ale acestui eveniment istoric pentru comunitate.

Pornind de la textele sacre citite în cadrul slujbei, episcopul a amintit de fragmentele din Cartea a 3-aa Regilor, făcând referire la marele rege Solomon și la întrebările profunde pe care aceasta și le punea în momentul în care a ridicat primul templu măreț. Gândul central transmis de ierarh a fost acela că, în ciuda măreției Sale divine, Dumnezeu alege în mod minunat să fie mereu împreună cu oamenii, iar toți cei care vor păși cu credință în acest nou locaș și se vor ruga cu sufletul curat vor fi ascultați necondiționat.

O parabolă teologică extrem de plastică și între ușor de înțeles pentru a credincioșii, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre momentul de transformare mistică a clădirii. El a explicat că, până în clipa, biserica sfera jertfa și darul pe care oamenii oferă Creatorului. Însă, imediat după târnosire, raportul se schimbă: clădirea devine oficială Casa lui Dumnezeu și se transformă în darul divin către oameni. Acest dar se manifestă continuu prin harul sfințirii și prin rugăciunile celor care îi trec pragul zi de zi.

Mai mult, ierarhul a asemănat noul locaș de cult cu o mireasă a lui Hristos, apreciind efortul comunității și subliniind că biserica din Preoteasa a fost gătită într-un mod cu totul deosebit și frumos pentru această zi de mare sărbătoare. This conexiune puternică dintre cer și căldură, explicată cu atâta căldură, a lăsat o amprentă de neșters în sufletele celor prezenți.

După mesajul ierarhului, credincioșii au rămas cu bucuria de a avea un spațiu sfințit unde să găsească liniștea și alinarea sufletească, o poartă deschisă către cer chiar în mijlocul comunității lor.