Scandalul moțiunilor de cenzură pare că nu se mai termină, astfel că după ce Curtea Constituțională a admis cererea premierului cu privire la moțiunea de cenzură depusă de USR-PLUS, iată că este rândul Partidului Social Democrat să depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Florin Cîțu. Partidul Social Democrat a depus o moțiune de cenzură semnată de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”. Decizia PSD de a depune o moțiune de cenzură vine după ședința CCR, unde judecătorii Curții au stabilit că în cazul moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR a fost încălcată procedura. După depunerea moțiunii, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat că singura soluție pentru PSD sunt alegerile anticipate. Moțiunea de cenzură a PSD a fost cea acceptată în Parlament, în urma dezbaterilor Birourilor Permanente Reunite. Documentul va fi citit joi, iar moțiunea va fi votată marți, a anunțat Anca Dragu, președintele Senatului. În timp ce partidele se bat în Parlament pentru a ocupa funcții care țintesc guvernarea, cetățeanul de rând a ajuns la capătul răbdării și al puterilor. Țara pare anu mai fi guvernată, pe ordinea de zi a celor care ne conduc sunt înscrise cu totul șicu totul alte probleme decât cele care contează. Scumpirile se țin lanț, mii de firme se închid, măsurile pe care Ministerul Economiei ar trebui să le ia se află în același impas, în același blocaj, se propun cu nonșalanță noi ”măsuri” pentru menținerea economiei pe linia de plutire, însă, măsurile care au fost demarate, cum este Măsura 2- Granturi pentru capital de lucru, sunt într-o continuă amânare. În timp ce peste 5.000 de firme care încă mai așteaptă ajutorul promis de stat riscă în fiecare zi declararea stării de insolvență sau faliment, fapt care pentru guvernanți ar aduce o nouă povară în plus, aceea a preluării șomerilor rezultați din închiderea societăților comerciale, societăți care așteaptă ca cineva să-și facă datoria și să înțeleagă că fiecare zi contează în economia privată.