Fostul lider PSD şi candidat la prezidenţiale , Viorica Dăncilă , a transmis după eșecul lui Marcel Ciolacu la alegerile prezidenţiale că acesta putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă. PSD a ratat intrarea în turul 2 din lipsă de candidat.

În 2019, cînd Viorica Dăncilă, cea care a candidat la alegerile prezidențiale din partea PSD, a obţinut 22,26% în primul tur şi 33,91% în turul al doilea, chiar dacă nu a fost susținută de o mare parte din organizațiile județene a PSD. Mii de materiale de propaganda electorală ale candidatului Viorica Dăncilă au rămas nedistribuite în sediile organizațiilor locale, iar campania electorală pentru susținerea acesteia a fost făcută doar ” de ochii lumii”, la limita inferioară a prezenței în spațiul public al liderilor locali de la acea vreme.Sursele pe care le avem ne-au informat că nu același lucru s-a întâmplat acum , când liderii județeni au alergat cu disperare prin secțiile de votare, pentru a verifica personal starea lucrurilor, chiar dacă rezultatele prezenței la vot erau transmise în timp real de AEP, și chiar dacă nu aveau niciun drept de a se afla în secțiile de votare .

Unul dintre artizanii dezastrului de atunci, Marcel Ciolacu, omul care se afla la butoanele PSD și cel care a fost , probabil dintr-o eroare, președinte al Camerei Deputaților la momentul la care s-a votat moțiunea prin care a căzut Guvernul Dăncilă, declara:

Asta, până acum, când același Marcel Ciolacu și noua ”gașcă” care conduce spre dezastru PSD-ul , a reușit cea mai mare ”performanță” din istoria postdecembristă : aceea de a nu avea acces în turul doi al alegerilor prezidențiale.

După numărarea voturilor, fostul lider PSD Viorica Dăncilă, prima femeie premier din România, a trensmis:

”A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate! Când am candidat, în 2019, împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai eram prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, m-au trădat şi au făcut campanie împotriva mea! Cu toate acestea, am obţinut 2.051.275 de voturi în turul 1, am intrat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale la mare diferenţă de următorul candidat, mult peste ce a obţinut Ciolacu acum – 1.769.419 voturi! Am fost denigrată, s-au plătit articole împotriva mea din propriul partid, dar nu au existat niciodată acuzaţii de corupţie”.

În 2019, actualul premier al României, Marcel Ciolacu transmitea că PSD_ul are nevoie de un nou început.

”Rezultatele ne arată, însă, că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte” transmitea atunci Marcel Ciolacu.

Să nu omitem, totuși , faptul că la momentul 2019, Viorica Dăncilă, prin grija propriilor ”colegi” de partid de atunci, nu mai deținea nicio funcție guvernamentală, spre deosebire de momentul 2024, când candidatul Marcel Ciolacu, personajul care a reușit să scoată PSD-ul din calculele electorale ale alegerilor prezidențiale încă din primul tur, deține în continuare funcția de Premier. Și o face fără nici-un fel de jenă, ascunzându-se public în spatele acesteia. Nu are curajul de a ieși în fața electoratului, fiind ocupat să-și exercite funcția pentru care este plătit de români. Nu același lucru s-a întâmplat în 2019, când Viorica Dăncilă a fost, prectic, ”linșată mediatic” , dar a stat demnă în fața tuturor.

Fostul lider PSD Viorica Dăncilă, a mai trensmis că trebuie să știi în viață, că ceea ce faci rău altuia ți se întoarce înzecit:

„Scorul dezastruos obținut de Marcel Ciolacu este o lovitură puternică dată oamenilor din partid care cred în valorile social-democrate, oameni de bună-credință, mulți dintre ei marginalizați sau eliminați de Marcel Ciolacu!

Dacă există onoare și asumare, Marcel Ciolacu trebuie să își dea demisia imediat, la fel ca și coordonatorul campaniei prezidențiale!În viață, trebuie să știi că ceea ce faci rău altuia ți se întoarce înzecit!”, a mai scris Viorica Dăncilă, prima femeie din România care a reușit cu demnitate să conducă cel mai mare partid politic, Partidul Social Democrat.