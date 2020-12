PSD este nemulțumit de împărțirea funcțiilor de conducere din Parlament. Există varianta de a boicota constituirea viitorului Parlament, în opinia unor lideri PSD.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, că PSD a transmis deja un avertisment, inclusiv la consultările cu președintele Klaus Iohannis, că trebuie respectate „ponderile în Parlament date de alegerile din 6 decembrie” la împărțirea funcțiilor de conducere, afirmând că boicotarea noului Parlament este o posibilitate.

Recent ” scos de la naftalină ” fostul premier Sorin Grindeanu, cel care după plecarea fortuită de la conducerea Guvernului, prin moțiune de cenzură, a fost recompensat cu postul de președinte ANCOM. Acesta a declarat că boicotarea constituirii noului Parlament este o posibilitate.

Fostul premier și actual președinte ANCOM , Sorin Grindeanu a opinat că, potrivit deciziilor CCR, funcțiile de conducere se împart „proporțional cu voturile obținute de fiecare partid”.

„Pornind de la Birourile permanente ale celor două camere până la șefiile comisiilor. Asta este o decizie a CCR pe care văd că (…) cei care negociau zilele trecute pe la Vila Lac nu țin cont. E un avertisment pe care noi astăzi l-am trasmis și l-am transmis inclusiv președintelui Klaus Iohannis”, a declarat președintele ANCOM

Grindeanu a spus că președintele României„a luat act” de avertismentul PSD, un avertisment venit , poate, prea devreme, ținând cont de ordinea firească a lucrurilor, respectiv constituirea noului Parlament și abia după aceea, în urma negocierilor dintre partidele politice care au acces în Parlament, împărțirea funcțiilor de conducere , respectiv a comisiilor parlamentare.

Sorin Grindeanu a spus că boicotarea formării Parlamentului este o posibilitate, dar că: „nu vrem să ajungem acolo, pentru că e nevoie de un Parlament nou, e nevoie de un Guvern nou, dar e nevoie și de respectarea acestor reguli”.

Întrebat cum va acționa PSD dacă decide să boicoteze noul Parlament, Sorin Grindeanu a invocat prevederile din regulament pentru ședințele de constituire a celor două camere ale Parlamentului.

„Simplu: la articolul 11 din regulament se spune foarte clar, la Camera Deputaților, că se poate constitui cu minim două treimi, la Senat cu trei sferturi, trei pătrimi. Dacă faceți un calcul, o să vedeți că noi, în ambele camere, avem mai mult decât atât”, a răspus Grindeanu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat că: ” Am informat pe toată lumea, vedeţi, avem posibilitatea să nu se constituie Parlamentul României pe data de 21. Există în regulament – în cazul în care nu sunt două treimi, Parlamentul nu se constituie. Fiecare poate să aibă o problemă în acceaşi zi sau, dacă nu respectăm, există toate pârghiile. (…) Eu nu instig, nu am nicio problemă, dar există această portiţă în regulament şi se poate întâmpla să nu se constituie Parlamentul României. Trebuie să respecţi democraţia şi votul românilor. Dacă vrei să joci în extreme, şi iei în batjocură votul românilor, şi te duci la vila Lac 1 şi faci aranjamente şi împarţi tu după cheremul tău, cum îţi vine ţie tot ce reprezintă Parlamentul, atunci este normal ca şi reacţia celor care nu au fost invitaţi să fie în aceeaşi măsură”.

Singurul lider al PSD care a reușit să arate cât de cât respect pentru nevoile și prioritățile românilor este Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, care a exclus categoric varianta boicotării formării Parlamentului.

„În niciun caz. Am văzut undeva știrea cum că noi am vrea să boicotăm, dar nu, în niciun caz. Am vorbit despre acest lucru în discuția cu președintele, doar în sensul următor: în mod normal, în negocierile pe care PNL și partenerul ales, USR PLUS, au discutat în weekend despre împărțirea comisiilor parlamentare, a funcțiilor din Parlament, acesta este un lucru care nu este corect, nici constituțional. Aceste lucruri se întâmplă în Parlament, după constituirea Parlamentului. ȘI am spus că noi nu vrem ca din cauza unor asemenea lucruri să fim nevoiți să avem asemenea soluții care nu sunt legale și nici constituționale. În niciun caz nu am vorbit despre boicotarea formării Parlamentului”.