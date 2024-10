Daniel Ghiță, deputat PSD, cel care recent a inițiat modificarea Legii sportului, face afirmații grave cu privire la Agenția Națională pentru Sport. Aceasta este condusă de Elisabeta Lipă, vicepreședinte PSD. Daniel Ghiță spune că prin Agenția Națională pentru Sport , în fapt, PSD fură bani de la sportivi.

Daniel Ghiță a demisionat din PSD și lansează acuzații grave.Acesta afirmă că a fost executat politic de Ciolacu și Elisabeta Lipă, iar foștii colegi din PSD fură bani de la sportivi prin Agenția Națională pentru Sport

Fostul kickboxer Daniel Ghiță a anunțat că a demisionat din PSD, partid pe listele căruia a intrat în Camera Deputaților în 2020. El acuză că a fost executat politic de președintele partidului, Marcel Ciolacu, la comanda Elisabetei Lipă.

Cu nici două luni înaintea alegerilor parlamentare, Daniel Ghiță și-a anunțat demisia din cadrul partidului condus de Marcel Ciolacu, după ce a fost ”ras” de pe listele de candidați pentru Parlamentul României din județul Ilfov.

Într-un mesaj publicat pe contul de socializare, Daniel Ghiță a susținut că a fost executat politic de Marcel Ciolacu și Marian Neacșu, la comanda Elisabetei Lipă. Mai mult, acesta afirmă că noul PSD este vechiul PSD și că „PSD are nevoie în Parlamentul României de hoți, trădători și corupți, să puteți voi fura liniștiți, în timp ce țara moare de foame”.

Surse ale GSP transmit că una dintre condițiile puse de Elisabeta Lipă pentru a accepta funcția de vicepreședintă a PSD în materie de sport a fost înlăturarea lui Daniel Ghiță din Camera Deputaților. Această codiție ar fi fost pusă de Lipă, deoarece Ghiță consideră că forurile care conduc sportul românesc, de la Agenția Națională pentru Sport la Comitetul Olimpic și Sportiv Român , inclusiv federațiile sportive, funcționează în ilegalitate.

Din acest motiv Daniel Ghiță a depus la Senat o propunere de modificarea și completare a Legii Educației Fizice și Sportului, nr. 69/2000. Unele dintre modificările propuse de fostul kickboxer vizau scoaterea COSR din Legea Sportului și obligativitatea ca federațiile să respecte Recursul în interesul legii și să excludă din rândul membrilor afiliați cluburile de drept public. Scopul acestor demersuri este susținerea reală a sportului de masa de către autoritățile publice locale.

În mesajul publicat pe pagina de socializare , Daniel Ghiță a afirmat că luptă cu un sistem mafiot din ANS, protejat de Premierul României, și a făcut acuzații grave, cum ar fi că foștii lui colegi din PSD ar fura bani publici de la sportivii României, prin ANS, care sunt incompetenți și fac parte dintr-un sistem corupt.

,,Pentru ca am demascat mafia din sportul românesc și furăciunile din ANS am fost executat politic de Marcel Ciolacu și Marian Neascu, la comandă lui Elisabeta Lipa.

Daca ești incompetent , și îngropi tot sportul românesc ajungi pe funcții cheie la PSD! Ghiță a fost prea corect, și nu fura bani publici, nu are contracte cu statul, și ne mai și demasca furăciunile din sportul românesc! Milioane de euro din banii românilor, în timp ce pentru seniori nu sunt bani! Mi-am asumat această luptă! Am fost singurul care a avut curajul să facă acest lucru în România! Lupt cu un sistem mafiot din ANS , care este protejat de Premierul României! Mi-am asumat această luptă! Nu am cum să las sportivii să moară de foame, să fie alungați pe afară. Am fost și eu sportiv de performanță alungat și umilit de politicienii români!

Am dorit să îmi dau demisia din PSD , acum un an, în Decembrie 2023, dar am fost rugat de Marcel Ciolacu să rămân la partid, ca eu sunt latura suveranista din PSD. Ciolacu mi-a zis ca are mare nevoie de mine in PSD. A insistat să rămân, cu rugăminți, ca sunt apreciat de votanții PSD. Am crezut aceste minciuni, de fapt pregătea să mă distrugă politic. Așa cum face cu toți adversarii săi.Listele de la PSD Ilfov au fost trimise de organizația PSD cu subsemnatul pe primul loc la Ciolacu, după care am fost tăiat jos personal de pe listă de Marcel Ciolacu , în ultima zi, adică azi. Om fără coloană vertebrală , fără cuvânt și onoare!

Nu mai contează ce vor votanții PSD?

Mi-am dat demisia din PSD!

Trebuia să o dau de mult timp!

Nu pot să tac, sa accept alte funcții, și să fac compromisiuri când văd cum colegii mei fură bani publici de la sportivii României, prin ANS, care sunt incompetenți și fac parte dintr-un sistem corupt.

PSD nu a schimbat nimic! Noul PSD este vechiul PSD! Am crezut ca o sa existe un nou PSD unde vom face ceva pentru țara noastră. De aceea am intrat în acest partid.

Sistemul bolșevic de a executa pe toți adversarii politici, cum a fost executată și Gabriela Firea, Diana Sosoaca, etc arată ca ne așteaptă o dictatură bolșevică, unde nu vom mai avea dreptul la libera exprimare și să fim patrioți în propria țară. Nu furi și nu ești corupt, nu ai șanse!

Mă iertați, ca nu pot să fur și să fiu corupt! De fapt PSD are nevoie în Parlamentul României de hoți, trădători, și corupți să puteți voi fura liniștiți, în timp ce moare țara de foame!

Lupta continuă!

Nimic fără Dumnezeu!” a scris pe pegina de socializare deputatul Daniel Ghiță.