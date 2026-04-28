Scena politică de la București fierbe, iar „stabilitatea” promisă cetățenilor pare să fi fost uitată în goana după putere. PSD și-a dat mâna cu AUR pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. În timp ce țara așteaptă soluții, partidele de opoziție se concentrează pe calcule matematice pentru a atinge pragul de 233 de voturi necesar pentru a dărâma Executivul.

Alianța de conjunctură dintre PSD și AUR urmează să prindă formă oficială chiar în aceste zile. Marian Neacșu din partea social-democraților și Petrișor Peiu de la AUR au confirmat că lucrează la un text comun pentru moțiunea de cenzură, care ar putea fi citit miercuri în plenul Parlamentului. Planul liderului AUR, George Simion, este clar: votul final să aibă loc marți, pe 5 mai, dacă se reușește strângerea semnăturilor necesare.

În prezent, cele două formațiuni adună împreună 219 voturi, fiind încă sub pragul critic de 233. PSD mizează însă pe atragerea unor parlamentari nemulțumiți din alte tabere, inclusiv de la PNL, pentru a forța căderea premierului Ilie Bolojan.

Diferența de discurs între lideri este însă flagrantă. Deși colaborează la moțiune, Sorin Grindeanu, președintele PSD, continuă să excludă public o alianță de guvernare cu AUR. De cealaltă parte, reprezentanții AUR par pregătiți să își asume responsabilitatea puterii alături de social-democrați.

În tot acest timp, PNL și USR avertizează că o astfel de mișcare va bloca orice negociere viitoare cu PSD, ceea ce ar putea arunca România într-o criză politică prelungită, chiar dacă alegerile la termen sunt încă departe.

În final, rămâne imaginea unui contrast politic degradant. Departe de statura liderilor care odinioară negociau cu greutate destinele României, actuala scenă politică pare populată de figuri care acționează mai degrabă ca niște marionete manipulate din culise. În locul unor strategii de dezvoltare pe termen lung, vedem doar o goană disperată după voturi și funcții, în care stabilitatea țării a devenit o simplă monedă de schimb într-un joc periculos de-a moțiunea. Într-o țară care are nevoie de profesioniști și de coloană vertebrală, „păpușile” politicii de astăzi par ocupate doar cu propria supraviețuire, lăsând viitorul României suspendat între promisiuni uitate și interese de grup.

Este o situație cu atât mai critică cu cât, în timp ce premierul Ilie Bolojan se zbate să deblocheze tranșele din PNRR și să atragă miliardele de euro vitale pentru infrastructura și modernizarea țării, opoziția pare ocupată să îi dea cu totul alte teme de gândire. În loc să sprijine proiectele care reprezintă adevăratele interese ale României, PSD și AUR aleg să forțeze o criză guvernamentală care riscă să oprească motoarele dezvoltării exact când țara avea mai mare nevoie de continuitate.