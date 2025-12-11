Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că o propunere fermă privind revenirea la alegerile în două tururi de scrutin poate fi formulată doar dacă există o susținere politică solidă, lucru care, în opinia sa, lipsește în prezent.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că o propunere fermă privind revenirea la alegerile în două tururi de scrutin poate fi formulată doar dacă există o susținere politică solidă, lucru care, în opinia sa, lipsește în prezent. Acesta a arătat că, în cadrul discuțiilor din coaliție, două partide – UDMR și PSD – ar fi anunțat explicit că nu susțin această schimbare, ceea ce face imposibil demerdul unui proiect realist. Premierul a subliniat că, din perspectiva sa, abordarea trebuie să fie una rațională și nu bazată pe formule care doar sună bine.

Ilie Bolojan a arătat că electoratul urban al PNL ar accepta cu ușurință votul în două tururi, însă fiecare sistem de vot are avantaje și dezavantaje ce trebuie discutate deschis. Premierul a criticat practica recurentă a schimbării regulilor înainte de fiecare ciclu electoral, amintind că de-a lungul timpului partidele au ajustat calendare electorale sau au comasat alegeri în funcție de propriul interes, în loc să se concentreze pe performanța politică.

Șeful Executivului a explicat că votul în două tururi ar favoriza schimbarea și fragmentarea politică, în timp ce alegerea într-un singur aduce stabilitate și ar avantaja în special primarii în funcție. Acesta a transmis că ambele modele au logica lor și că discuția trebuie purtată fără tentația de a manipula regulile pentru un avantaj temporar.

„Eu întotdeauna am căutat să fiu raţional, nu să vin cu lucruri care sună bine. În mod cert, pentru electoratul urban al PNL, votul din două tururi este o soluţie pe care o acceptă, dar fiecare sistem de vot are nişte avantaje şi dezavantaje, trebuie să le discutăm deschis. Noi ce facem? Noi, de fiecare dată încercăm că atunci când începe jocul, înainte de a începe jocul, să schimbăm regulile. Aşa s-a întâmplat de fiecare ciclu. Punem alegerile când ne convine nouă data alegerilor, le mutăm pe cele locale cu cele europarlamentare, facem tot felul de lucruri de genul ăsta, încercând ca prin influenţarea regulii de joc să influenţăm rezultatul, nu să fim mai performanţi.Şi atunci, un vot din două tururi este un vot care în general favorizează schimbarea, pentru că e, de fapt, un referendum, de exemplu, pentru primar în turul 2, favorizează disiparea politică, deci mai multe partide, şi deci el are nişte avantaje în anumite zone. Dar în acelaşi timp, un vot din primul tur, cum avem astăzi, el favorizează stabilitatea, sigur că îl avantajează pe cel care este în funcţie principal, şi favorizează gruparea politică (…) PNL trebuie să susţină sisteme de alegere predictibile, să nu mai repetăm greşelile pe care le-am făcut, încercând să stabilim regula jocului care să ne avantajeze pe noi. Mie mi-ar conveni, şi eu voi susţine întotdeauna, să spunem: o dată la patru ani, în prima duminică din iunie, avem alegeri locale.O dată la patru ani, nu ştiu, în ultima duminică din noiembrie, avem alegeri locale. Şi asta înseamnă predictibilitate. Acesta este sistemul. Nu să schimbăm, să modificăm legea, facem sondaje de opinie, vedem cum ne avantajează pe noi şi cu jumătate de an schimbăm porţile de fotbal cu buturi de rugby pentru că ne-ar avantaja pe noi acest tip de joc.Personal consider că în multe locuri ar fi necesar votul din două tururi, pentru că el favorizează schimbarea. Pe de altă parte, dacă vrem să vedem proiecte, dacă vrem să vedem lucruri care se fac, îţi trebuie stabilitate. Unul din minusurile pe care le-am avut ca ţară este schimbarea frecventă de premieri, de miniştri, de responsabili”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Concluzia premierului a fost că sistemul în două tururi poate fi util în multe locuri și ar putea facilita schimbarea, dar nu constituie un panaceu. Ilie Bolojan a transmis că România a avut două decenii de primari aleși în două tururi și rezultatele nu au fost uniform pozitive – unele zone au progresat, în timp ce altele au stagnat, astfel că problemele se rezolvă votând oameni de calitate, indifferent dacă acest lucru se realizează dintr-un tur sau din două.