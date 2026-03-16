Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor susține în Parlament bugetul de stat pentru anul 2026, însă vor depune mai multe amendamente pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Președintele PSD a declarat, după ședința Consiliului Politic Național al PSD desfășurată la Vila Lac, în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare, că Bugetul de Stat va fi susținut.

„Analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată”, a afirmat Grindeanu în comunicatul transmis de PSD.

Social-democrații critică faptul că în proiectul de buget aprobat de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu au fost incluse, în opinia lor, măsuri suficiente pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

În acest context, PSD anunță că va depune amendamente pentru finanțarea unor programe sociale dedicate categoriilor cu venituri mici.

„Astfel, vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că decizia de a vota bugetul a fost luată pentru a evita blocarea adoptării documentului financiar al statului, pe fondul divergențelor dintre PSD și PNL privind modificările propuse de social-democrați.

În același mesaj, liderul PSD a criticat mai multe decizii fiscale ale actualului guvern, pe care le consideră favorabile marilor companii și defavorabile bugetului public.

„Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații. Și acum ne cereți ”responsabilitate” când discutăm dacă un copil dizabilități trebuie să primească o creștere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”.

Declarațiile liderului PSD vin la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan transmis un avertisment către partenerii de coaliție, în contextul discuțiilor privind amendamentele la buget.

PNL a transmis că orice modificare a proiectului de buget trebuie discutată în cadrul coaliției și nu adoptată prin negocieri parlamentare separate. Liberalii au subliniat că „amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției” și „nu negociate în culise sau impuse prin voturi”, avertizând că „orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic”.

Mesajul a fost interpretat drept un posibil semnal privind riscul ruperii coaliției formate în iunie 2025, în cazul în care partenerii de guvernare nu ajung la un compromis asupra bugetului.