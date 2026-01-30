Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, a declarat, premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu o delegaţie de investitori, precizând că îşi propune să respecte această înţelegere.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Bolojan a primit la Palatul Victoria, o delegaţie de investitori, reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, coordonată de Bank of America.În cadrul întâlnirii au fost discutate numeroase aspect, printre care și cel al rotativei guvernamentale.

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani, lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile. E greu să ne respecte cetăţenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi. România a avut acum nişte lecţii. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înţeles cu toţii acest lucru şi mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că, indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o”, a spus Ilie Bolojan, conform sursei citate.

Prim-ministrul a punctat cele mai importante priorităţi ale Guvernului pentru anul în curs, şi anume continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6% – 6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcţionare a statului, menţinerea stabilităţii guvernamentale şi punerea economiei pe baze mai sănătoase, inclusiv prin implicarea mai multor oameni în economia reală şi susţinerea companiilor care fac transfer tehnologic şi susţin exporturile, arată Guvernul.

Şeful Executivului a menţionat că, din 2027, România va deveni un exportator net de gaze naturale în condiţiile în care vor intra în exploatare zăcămintele din Marea Neagră. El a adăugat că este important ca o parte din această resursă să rămână în ţară şi să dezvolte industrii care s-au confruntat cu provocări în ultimii ani.

De asemenea, premierul s-a referit şi la spaţiul de dezvoltare pe care îl oferă domeniul procesării produselor agricole.

Investitorii au subliniat că apreciază măsurile de reformă ale Guvernului de reducere a deficitului bugetar şi de optimizare a cheltuielilor şi au întrebat care sunt perspectivele economice şi politice ale anului viitor.

Totodată, aceştia au punctat importanţa stabilităţii guvernamentale pentru economie şi au întrebat care vor fi priorităţile Executivului după adoptarea bugetului pentru acest an, se mai arată în comunicat.

Premierul Bolojan a mai spus că este optimist cu privire la menţinerea stabilităţii guvernamentale şi susţinerea priorităţilor asumate de arcul guvernamental – absorbţia fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de simplificare şi debirocratizare care va ajuta companiile, susţinerea investiţiilor din industria de apărare şi a transferului tehnologic.

Conform Guvernului, investitorii au fost interesaţi, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală şi bugetară, context în care ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF şi atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR şi alte programe europene.

Din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, la întrevedere au mai participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul onorific al prim-ministrului, Ionuţ Dumitru.