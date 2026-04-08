În ultima perioadă de timp asistăm la un adevărat șantaj politic pe spinarea românilor. PSD pare că vrea capul lui Bolojan cu prețul stabilității naționale.

În timp ce PNRR-ul bate la ușă, iar termenele limită pentru reforme ne sufocă, „partidul-stat” pare mai preocupat de curățenia în casele partenerilor decât de guvernare. Strategia președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a atins un nou prag al absurdului: social-democrații sunt gata să renunțe la funcția de premier din 2027, doar pentru a-l debarca acum pe Ilie Bolojan.

Este greu de înțeles cum, într-un moment critic pentru economia României, miza principală a PSD a devenit eliminarea unui premier care, deși incomod, încearcă să respecte o foaie de parcurs. În loc de stabilitate, ni se oferă un spectacol de culise unde ministerele sunt scoase la mezat ca la piață.

Surse politice confirmă un scenariu uluitor: PSD negociază la două capete. Liberalilor li se promite menținerea funcției de premier și după 2027, dacă îl „vând” pe Bolojan, în timp ce USR este ademenit cu portofolii ministeriale suplimentare pentru a-și retrage sprijinul față de șeful Guvernului.

Este o schimbare radicală de paradigmă pentru PSD, care până mai ieri cerea excluderea USR de la guvernare. Acum, când miza este controlul total și, probabil, influența asupra numirilor în serviciile secrete și parchete — după cum sugerează voci din opoziție — dușmanii de ieri devin parteneri de „troc”.

Hărțuit constant de partenerii de coaliție, Ilie Bolojan pare să fi ajuns la limita răbdării, declarând că nu mai are „energie” pentru atacurile PSD. Totuși, premierul nu stă cu mâinile în sân și testează varianta unui guvern minoritar.

Aici apare însă adevăratul pericol semnalat de mulți analiști: o eventuală susținere din partea AUR pentru a menține guvernul în viață. Deși liberalii precum Daniel Fenechiu văd în asta o soluție de „stabilitate”, riscul de a aduce curente anti-europene la butoanele deciziei este unul imens. Este oare acesta prețul pe care trebuie să-l plătim pentru că PSD a decis să joace la cacealma pe spinarea românilor?

Ziua de 20 aprilie pare a fi ziua în care PSD decide „dezastrul”.

Sorin Grindeanu a pus pe masă trei scenarii pentru Consiliul Național din 20 aprilie:

1.Trecerea în opoziție (sabotaj total);

2.Reconfigurarea coaliției (capul lui Bolojan pe tavă);

3.Continuarea guvernării (puțin probabilă în actualele condiții de tensiune).

Indiferent de rezultat, senzația de sabotaj este tot mai prezentă. În loc să se concentreze pe atragerea fondurilor europene și pe reducerea poverii financiare care apasă pe umerii cetățenilor, clasa politică preferă dansul pe marginea prăpastiei.

Rămâne de văzut dacă pe 20 aprilie PSD va alege responsabilitatea sau dacă va confirma temerile multora: că dorința de putere absolută este mai importantă decât viitorul european al României. Până atunci, românii rămân spectatori la o piesă de teatru ieftină, jucată pe bani scumpi.