PSG este noua ”Regina Europei”, după ce a câștigat partida cu Tottenham. În iulie, PSG era umilită în finala Campionatului Mondial al Cluburilor, 0-3 cu Chelsea. Acum, la mijloc de august, parizienii au fost conduși cu două goluri, dar au reușit să egaleze dramatic, în minutul 90+4. Apoi s-au impus la loviturile de departajare, fiind conduși și acolo.

Golul a venit în minutul 38, de la Van de Ven. Vicario a executat o lovitură liberă de la jumătatea terenului. De la marginea careului de 16 metri, mingea a fost centrată în fața porții cu capul, până la Palhinha. Mijlocașul a trimis puternic din apropiere. Chevalier a respins în bară, balonul a sărit la Van de Ven, iar olandezul l-a împins în plasă.

Imediat după pauză, Tottenham a marcat din nou. Cristian Romero a înscris cu capul, din centrarea lui Porro. Chevalier a fost pe minge, însă nu a fost inspirat și nu a reușit să respingă, deși a atins mingea.

La scurt timp după reușita lui Barcola anulată pentru ofsaid, Lee a înscris un gol valid, cu un șut plasat, din afara careului, la colțul lung.

PSG revenea în meci în minutul 85. Finalul a fost incendiar, iar elevii lui Frank s-au mulțumit doar să degajeze toate baloanele ajunse în careul lui Vicario.

Defensiva londoneză a cedat în minutul 90+4, când Dembele a trimis o centrare perfectă în careu. Francezul l-a găsit pe Goncalo Ramos în fața porții, iar „vârful” portughez a împins balonul în plasă, cu capul.

Și Supercupa Europei a ajuns la lovituri de departajare. Aici, Solanke, Betancur și Porro au marcat pentru Tottenham. Ramos, Dembele, Lee și Mendes au punctat pentru PSG, care s-a impus dramatic, după ce Vitinha ratase primul penalty al campioanei Europei.

Este prima Supercupă a Europei câștigată de echipa de pe Parc des Princes în istorie. PSG a mai jucat în Supercupa Europei în 1996, când a întâlnit-o pe Juventus din postura de câștigătoare a Cupei Cupelor.

A pierdut cu 9-2 la general, la finalul a două manșe. A cedat cu 6-1 pe teren propriu, iar la Torino a fost învinsă cu 3-1.

PSG continuă seria de trofeelor câștigate, începută în sezonul precedent, când a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Franței, plus Liga Campionilor. Dembele anunță că francezii nu se vor opri aici.

„Suntem fericiți, câștigăm această Supercupă după o săptămână de antrenament. Anul trecut am avut un sezon grozav, iar acum terminăm cu cinci trofee, e excepțional. Încă suntem înfometați și vrem să câștigăm mai mult”.

La finalul partidei, Dembele a fost desemnat de UEFA MVP-ul Supercupei.